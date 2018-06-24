DHA SEÇİM BÜLTENİ-26

AFYONKARAHİSAR'DA SEÇİMLER GAMER'DEN TAKİP EDİLDİ

AFYONKARAHİSAR Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilli Seçimi'ni, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) takip ettiklerini söyledi.

Afyonkarahisar'da seçimleri GAMER'den takip eden Vali Mustafa Tutulmaz'a İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür vekili ve 112 Başhekimi Gülsün Ateş Doğan eşlik etti.

Vali Tutulmaz, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştiğini söyledi. Vali Tutulmaz, "Bugün Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilli Seçimi'ni yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu an itibariyle sandıklar kapandı. İlimizde şükür önemli bir olay meydana gelmemiştir. Sadece birkaç tane verdiği oyun fotoğrafını çekenlerle ilgili işlem yapılmıştır. Bir kişi de başkasının yerine oy kullanma teşebbüsünde bulunmuştur. Bunlarla ilgili cumhuriyet savcılığımız gerekli soruşturma başlatılmıştır. Alkollü şekilde oy kullanmaya gelen birkaç kişiyle ilgili işlem yapılmıştır. Ayrıca araması bulunan 4 vatandaşımız oylarını kullandıktan sonra gözaltı işlemi yapılmıştır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vali Tutulmaz koordinasyon merkezinde otururken detay

- Koordinasyon merkezindeki yetkililerden detay

- Vali Tutulmaz'dan detay

- GAMER çalışanlarından detay

- Vali Tutulmaz, güvenlik kameralarından şehri izlerken

- Vali Tutulmaz röportaj

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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MANAVGAT'TA VLADİMİR PUTİN'E OY ÇIKTI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan oy sayımında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 1 oy çıktı. Sandık kurulu tarafından oy geçersiz sayıldı.

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Manavgat'ta 485 sandıkta 159 bin 121 seçmen, 13'üncü Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem TBMM üyeliği için sandık başına gitti. Olaysız tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından sayıma geçildi. Manavgat Anadolu Lisesi'nde bulunan 1045 numaralı sandıkta cumhurbaşkanlığı için oy kullanan seçmenlerden birinin, oy pusulasına Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in adını yazıp üzerine 'Evet' mührünü bastığı görüldü. Oy sandık kurulu tarafından geçersiz sayıldı.

1045 numaralı sandıkta 329 geçerli oy kullanılırken, Muharrem İnce 150, Recep Tayyip Erdoğan 111, Meral Akşener 51, Selahattin Demirtaş 11, Temel Karamollaoğlu 3 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Koridordan görüntü

- Sandıkların açılıp zarfların sayılması

- Oy pusulalarının çıkarılması

- Sandık başkanın üyelere yapacaklarını anlatması

- Oyların sandık kurulu üyeleri ve müşahitlere gösterilerek sayılması

- Vladimir Putin'e çıkan oy (Fotoğraf)

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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TEKERLEKLİ SANDALYEDE OKULA GETİRİLDİ, İSMİ ÇIKMAYINCA OY KULLANAMADI

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde belden aşağısı felçli Hatice Özder (85), oy kullanması için yakınları ve sağlık hizmetleri görevlilerince tekerlekli sandalye ile okula getirildi. Ancak seçmen listesinde ismi bulunmayan Özder, tekrar evine götürüldü.

Suşehri ilçe merkezinde, Gönüloğlu Mahallesi Atatürk Sokak'ta oturan belden aşağısı felçli Hatice Özder, oy kullanma işleminin bitimine dakikalar kala, belediye zabıtası oğlu Cevdet Özder ve sağlık ekiplerince, Evde Sağlık Hizmeti aracıyla Taşköprü Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'na oy kullanması için getirildi. Yaşlı kadın, engelli merdiveni ve asansör olmadığı için ikinci kattaki salona, oğlu ve görevlilerin yardımı ile çıkarıldı. Çocuklarının oy kullandığı 1009 numaralı sandıkta seçmen listesinde yapılan kontrolde ismi olmadığı anlaşılan Hatice Özder, oyunu kullanamadı. Bunun üzerine Özder, yeniden evine götürüldü. Yakınları, seçmen kağıtlarını almadıkları için Hatice Özder'in isminin olup olmadığını kontrol edemediklerini, kendisini getirdiklerinde isminin olmadığını gördüklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Evde bakım aracı ile getirilişi

-Tekerlekli sandelye ile okula girşi

-Merdivenlerden çıkarılması

-Oy kullanamadan geri dönmesi

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), ()

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AK PARTİ'Lİ YAZICI'NIN SANDIĞINDAN ERDOĞAN ÇIKTI



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın Rize'de oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip açık ara birinci çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize milletvekili adayı Hayati Yazıcı, Rize'deki Kurtuluş İlköğretim Okulu'nda 1134 No'lu sandıkta oy kullandı. 334 seçmenin oy kullandığı sandıkta 323 oy geçerli sayıldı. Seçmenlerden Recep Tayyip Erdoğan 260, Muharrem İnce 39, Meral Akşener 17, Temel Karamollaoğlu 6, Selahattin Demirtaş ise 1 oy aldı. Doğu Perinçek'e ise sandıktan oy çıkmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Oy kullanma anı

RİZE, ()

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BAŞBAKAN'IN SANDIĞINDAN ERDOĞAN VE AK PARTİ ÇIKTI



İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, annesi adına yaptırılan Bahar Yıldırım İlkokulu'nda oyunu kullanan Başbakan Binali Yıldırım'ın 2354 numaralı sandığından, en çok oy cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliğinde AK Parti'ye çıktı.

Bugün saat 11.00'de Karabağlar'ın Selvili Mahallesi'nde, çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla annesi adına yapılan, 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nda, 2354 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte seçim sonuçlarını izlemek için Ankara'ya gitti. Yıldırım'ın oy kullandığı sandıkta, cumhurbaşkanlığı seçiminde 334 oy kullanıldı, geçersiz oy yok. Oyların dağılımı şöyle gerçekleşti:

"Recep Tayyip Erdoğan 153, Muharrem İnce 136, Meral Akşener 21, Selahattin Demirtaş 19, Temel Karamollaoğlu 5."

Milletvekili seçimi için 334 kişi oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı. Sandıktan çıkan oyların dağılımı şöyle oldu:

"AK Parti 126, MHP 29, CHP 109, HDP 27, SP 10, İYİ Parti 30, Cumhur İttifakı 2."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- oy verme anı

Onur ATIŞ/İZMİR, ()-

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İNCE'NİN SANDIĞINDAN ERDOĞAN ÇIKTI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, memleketi Yalova’da Saffet Çam Ortaokulu’nda oy kullandığı 1118 No’lu sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 167, İnce'ye 144 oy çıktı.

Muharrem İnce'nin oy kullandığı ve toplam 380 seçmenin bulunduğu 1118 No'lu sandıkta oy sayma işlemleri tamamlandı. 344 seçmenin oy kullandığı sandıkta, cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a 167, Muharrem İnce'ye 144, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'e 23, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a 4, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı. 5 oy da geçersiz sayıldı.

1118 No'lu sandıkta milletvekilliği seçiminde ise AK Parti'ye 138, CHP'ye 116, İYİ Parti'ye 45, MHP'ye 23 ,HDP'ye 11, HÜDAPAR'a 2, Saadet Partisi'ne 1, Vatan Partisi'ne 1 oy çıktı. Cumhur İttifakı'na ise 3 oy çıktı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Oy verme anı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,



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