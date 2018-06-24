DHA SEÇİM BÜLTENİ-20

BAKAN ÇELİK VE SARIEROĞLU MEZUN OLDUKLARI OKULLARDA OYLARINI KULLANDI

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi tercihini belirlemek için Adana'da mezun oldukları okullarda oylarını kullandı.

Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki Lütfiye Kısacık İlkokulu'na gelen Bakan Ömer Çelik, burada oy kullanan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti. Çelik, daha sonra 1064 numaralı sandığın olduğu salona geçerek buradaki görevlilerle tokalaştıktan sonra oyunu kullandı. Çelik, okul bahçesinde yaptığı açıklamada, " Türkiye genelinde tüm vatandaşlarımızı huzur içinde büyük bir coşkuyla kendi tercihlerini sandığa yansıtıyor. Türkiye'nin en büyük gücü sandıktır, milletimiz için hayırlısı olsun. Türkiye'nin en büyük kuvveti demokrasi şölenini gerçekleştirmesidir, sandık kurabilmesidir. Etrafımızdaki coğrafyalarda insanlar sandığa ulaşmak için büyük sıkıntılarla, büyük problemlerle karşılaşıyorlar. Ülkemizde ise vatandaşlarımızı huzur ve güven içinde sandığa gidip oylarını kullanıyorlar" dedi.

SARIEROĞLU, İLKOKULUNDA OY KULLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise oyunu ilkokul öğrenimi gördüğü Mimar Kemal İlkokulu’ndaki 1151 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra konuşan Sarıeroğlu, oldukça duygulu olduğunu belirterek, “Bugün okulumda, mahallemde oyumu kullandım. Yola başladığımız yerde Adana'mız için, memleketimiz için kullandığımız oy hayırlı ve uğurlu olur inşallahö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Ömer Çelik'in araçtan inmesi

- Okula gimesi

- Oy kullanması

- Bakan Çelik'in konuşması

- Bakan Sarıeroğlu'nun sınıfa girmesi

- Oy kullanması

- Bakan Sarıeroğlu'nun konuşması

- Detay görüntüler

SÜRE: 04'37" BOYUT:282 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Nuri PİR/ADANA,()

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OYLARINI ATIP, SAHİLE KOŞTULAR

MERSİN’in Erdemli ilçesinde, seçim için oy verme işlemini tamamlayan vatandaşlar havaların sıcak olması ile sahile akın etti.

Erdemli'nin tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi, vatandaşların akınına uğradı. Oyunu kullananlar sahile akın ederken, serin suların tadını çıkarttı. Akdeniz’in mavi suları ve altın sarı kumsalında tatilin keyfini çıkarttığını belirten Beyza Taş (38), "Sabahleyin oyumuzu kullandık ardından denize girmek için Kızkalesi'ne geldik. Hava ve deniz çok güzel bunun tadını çıkartmak istedik" dedi.

Bu arada bölgedeki diğer tatil beldeleri Ayaş ve Kocahasanlı sahilleri de tatilcilerle doldu.

‘EN GENÇ ADAY DA OYUNU KULANDI’

Öte yandan, AK Partiden 12’nci sıra milletvekili adayı 18 yaşındaki Rabia Nur Şenlik’de Merkez Mahallesi’ndeki Akdeniz Ortaokulu’ndaki 1228 numaralı sandıktan oyunu kullandı. Yaşı nedeni ile seçmenlerden büyük ilgi gören Şenlik, seçimin vatanda millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

'EN KISA BOYLU SEÇMENLER'

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği oy verme işlemine Erdemli’nin en kısa boylu aile olan 1 metre boyları ile Ali ve Asiye Nacakoğlu çifti de katıldı. Kız Anadolu Lisesi’ndeki 1190 numaralı sandıkta oy kullanan Ali Nacakoğlu ve Asiye Nacakoğlu eşi oy kullanmaya kızları Aysun Medisa Nacakoğlu ile birlikte geldi. Çevrelerinde büyük ilgi gören Nacakoğlu çifti oylarının vatana ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kızkalesinde denize giren vatandaşlar

-Kızkalesi görüntüsü

-Sahilde olan vatandaşların görüntüsü

-Denize giren vatandaşlar ile röportaj

-Rabia Nur Şenlik oyunu kullanırken

-Erdemli’nin en kısa boylu ailesi oy kullanırken

-Ali ve eşi Asiye Nacakoğlu ile röportaj

-Yaşlılar oy kullanmaya gelirken

-Oy Kullanmak isteyenler kuyruk oluştururken

(Boyut:310 MB) (Süre:3.45 dakika)

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()

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SANDIK BAŞINA SEDYE İLE GÖTÜRÜLDÜ

ERZURUM İl Sağlık Müdürlüğü, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ve 112 Acil Servis ekipleri sandık başına gidemeyecek durumda olanların yardımına koştu. Yatalak olan 75 yaşındaki Aşye Budak, evinden ambulans ile alınarak sandık başına sedye ile götürüldü.

Erzurumlular, sabah erken saatlerden itibaren bağlı bulundukları seçmen sandıklarında oylarını kullanmaya başladı. Merkez Yakutiye ilçesinde yaşayan felç hastası Ayşe Budak (75) oy kullanmaya ambulans ve sedye ile gitti. Müracaat üzerine 112 Acil Sağlık ekibi tarafından evinden sedye ile alınan yaşlı kadın, oy kullanacağı okuldaki sandık başına götürüldü. Burada sağlık ekibi tarafından sedye ile okul binasına taşınan Ayşe Budak, sandık başkanın oy kullanma sürecini anlatmasının ardından paravanın arkasına götürülerek, oyunu kullandı. Yaşlı kadın oyunu kullandıktan sonra yeniden ambulansa taşınarak evine götürüldü. Seçimin vatana millete hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Budak, "Allah hepinizden razı olsun. Çok şükür oyumu kullanarak vatandaşlık görevimi yerine" diye konuştu.

Oy kullanmak için sandık başına bir çok bastonlu ya da yakınlarının yardımı ile gelenlerin olduğu gözlendi. Hilalkent 125'inci Yıl İlk ve Ortaokulu'na oyunu kullanmak için gelen bir kadın baygınlık geçirdi. Sara hastası olan kadına, görevli olan polisler ilk müdahaleyi yaptı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla, evde Bakım Hizmeti ve 112 Acil Servis olmak üzere toplam 75 araç ve 150 personelle, evlerinde yaşayan hastaların alarak, oylarını kullandıktan sonra yeniden evlerine götürüldüğünü söyledi. Uçar, yaklaşık 700 hastaya bu şekilde hizmet verdiklerini belirtti.

Öte yandan Iğdır'da 13 engelli ve hasta vatandaşa 8801 numaralı seyyar sandıkla evlerinde oy kullandırıldı. Yaşlılık ve hastalık nedeniyle okula gidemediği için evinde oy kullanan Selahattin Ünsal, "Böyle bir uygulamanın yapılmasından sonra dere memnunum. Allah devletimizden razı olsun, güzel oldu oyumu kullandım" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:ERZURUM

-Hasta kadının sağlık görevlileri tarafından sandığa getirilmesi

-Oyunu kullanması

-Merdivenlerden sedye ile indirilmesi

-Ayşe Budak ile röp.

-Ambulansa bindirilmesi

-Oy kullanmak için gelenler

-Sara hastası kadının bayılması

-Müdahale edilmesi

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM, ()

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: IĞDIR

-Seçim kurulu görevlilerinin eve girmesi

-Sandık kurulumu

-Yaşlı vatandaşın oy kullanması

-Konuşma

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, ()

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OYLARINI KULLANMAK İÇİN 10 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

HAKKARİ merkeze bağlı Oğul, Ceylanlı, Ağaçdibi ve Çimenli köylerindeki yaklaşık 1200 seçmen, sandıkların birleştirilmesi nedeniyle, yaklaşık 10 kilometre yürüyerek merkeze bağlı Üzümcü köyünde oylarını kullandı.

Hakkari merkez ve ilçelerine bağlı 134 köy ve mahalledeki sandıkların 38 köyde birleştirilmesi nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oy kullanmak isteyen bazı vatandaşları zora soktu. Sandığın kurulmadığı Oğul, Ağaçdibi, Çimenli ve Ceylanlı köylerinde yaşayan vatandaşların bir kısmı araçlarıyla oy kullanacakları Üzümcü köyüne gelirken, imkanı olmayanlar ise yürümek zorunda kaldı.

Oğul köyü Muhtarı Behçet Ege, köylerinde 106 seçmenin bulunduğunu, bu seçmenlerle birlikte Üzümcü'ye gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Yolllarımız daha önce kapalıydı. Seçim nedeniyle bir gün süreyle açılmış. Biz barış ve huzur istiyoruz. Bundan sonra ülkemiz için, Türkiye için hangisi hayırlısı ise Allah onu nasip etsin" dedi.

Eşi ile birlikte Ceylanlı Köyü'nden Üzümcü köyüne gelerek oylarını kullandıklarını belirten Zübeyir Didin ise sıcaklardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Oy kullanan vatandaşlar

-Oğul Köyü Muhtarı Behçet Ege ile röportaj

-Zübeyir Didin ile röportaj

-Hakkari-Çukurca karayolunda yürüyen vatandaşlar

-Genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()-

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