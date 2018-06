DHA SEÇİM BÜLTENİ-2

KAN DAVASI SEÇİMDE CAN ALDI; 2 ÖLÜ, 3 YARALI

ERZURUM'DA SANDIK BAŞINDA KAN DAVASI ÇATIŞMASI



ERZURUM'un Karaçoban ilçesinde, aralarında kan davası bulunan iki ailenin fertleri, oy kullanmak üzere gittikleri okulun bahçesinde karşılaşınca birbirlerine girdi. Çıkan silahlı çatışmada, İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile karşı taraftan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde öğleden sonra, aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çıtışmaya dönüştü. Okulda ve bahçesinde büyük panik yaşanırken, ortalık savaş alanına döndü. Olayda İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Yazan Ailesi'nden henüz kimliği öğrenilemeyen 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Dumlu, "İlçe başkanımız ile karşı taraf husumetli. Oy kullanma sırasında okul önünde karşı karşıya geliyorlar. Çatışma başlıyor. Karşı taraftan da ölen var bizim ilçe başkanımız da rahmetli oluyor. Şu an ölü sayısı 2. İlçe başkanının cenazesi otopsi için Erzurum'a getirildi. İki aile de büyük aileler, aşiret. İlçede geniş güvenlik önlemi var. 4 yıl önce karşı taraf ilçe başkanının babasını vurup, rahmetli etmiş. Ondan dolayı husumet var. Bu husumetten dolayı devlet bunları başka bir tarafa yerleştiriyor. Oy için bunlar tekrar bir araya gelmiş. Çatışma çıkıyor. Başkanımız 50 yaşlarında evli, çocukları var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------

- Hastaneden görüntü

- Hastane önünde polisin önlemi

- Yaralıların getirilmesi

- Ölen kişinin fotosu

ERZURUM, ()

==================================

NİĞDE ADLİYESİ'NDE YANGIN

NİĞDE'de, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandık görevlilerince oy çuvalların getirildiği İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Niğde Adliyesi'nin bodrum katında yangın çıktı.

Saat 19.00 sıralarında kent merkezindeki Niğde Adliyesi'nin bodrum katında duman yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, arşiv dosyalarının bulunduğu belirtilen bodrumdaki yangına müdahale etti. Bu sırada oyların kullandığı okullarda sayımı bitirip, oy zarflarının bulunduğu torbalarla gelen sandık başkanları yoğun duman nedeniyle adliye binasını terk etti. İl Seçim Kurulu'nun kararıyla, Niğde Adliyesi ek binasında oy pusulalarının bulunduğu çuvallar, polisin geniş güvenlik önlemi altında görevliler tarafından kabul edilmeye başlandı. Yangın çıkmadan teslim edilen torbalar da polis eşliğinde ek binaya taşındı.

Yangın, itfaiye ekiplenin yoğun müdahalesiyle, 1 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

VALİ İNCELEME YAPTI

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de adliye binasına gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şimşek, yazılı açıklama yapacağını belirterek olay yerinden ayrıldı.

Bu arada bazı vatandaşlar ve farklı partilerden görevliler, yangının kasıtlı çıkarıldığını iddia ederek tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Teslim edilen torbaların polis eşliğinde ek binaya taşınması

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, ()

====================================

AĞRI'DA KENDİSİNİ 'GÖZLEMCİ' OLARAK TANITAN 3 FRANSIZ'A YASAL İŞLEM

AĞRI Valiliği'nce Cumaçay köyü bölgesinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) listesinde olmadıkları halde kendilerini 'gözlemci' olarak tanıtan 3 Fransız uyruklunun ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü duyuruldu.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez ilçe Cumaçay köyü bölgesinde Fransız uyruklu 3 kişinin AGİT listesinde olmadıkları halde kendilerini 'gözlemci' olarak tanıttıklarının belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Cumaçay köyü bölgesinde 3 Fransız uyruklunun, AGİT/OSCE listesinde olmadıkları halde kendilerini gözlemci olarak tanıttıkları ve seçmenlerle seçimle ilgili görüşme yaptıkları bilgisinin alındığı belirtilerek, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu kişilerin ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na getirildiği bildirildi.

Öte yandan AGİT üyesi oldukları iddia edilen 1'i erkek 3 kişinin, sabah Gazi Mahallesi'ndeki Şehit Hikmet Koman İlköğretim Okulu'nda sandık başında oy kullananları denetlediği belirlendi.

3 FRANSIZ SERBEST BIRAKILDI

Ağrı'da Cumaçay köyü bölgesinde AGİT listesinde olmadıkları halde kendilerini 'gözlemci' olarak tanıtan Fransız uyruklu Pascal Ange Torre, Hülliya Turan ve Christine Jeanne Camille Pranaund, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

------------------

-AGİT üyelerinin seçim sandığı kontrolu yaparken

+++

fotoğraflar

Haber-Kamera: Servet ARSLAN / AĞRI,()

===================================

BURSA'DA MÜHÜRSÜZ ÇUVALLA OY GETİRME GERGİNLİĞİ

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde sandıktan çıkan oyların mühürsüz çuvallara konularak getirilidğini öne süren bir grup, İlçe Seçim Kurulu önünde protesto gösterisi yaptı. Bu şekilde oy getirdiği öne sürülen bir kişi tartaklanırken polis seçim kuruluna girmek isteyen kalabalığa izin vermedi.

Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesinde Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki İlçe Seçim Kurulu'na getirilen oyların mühürsüz çuvallara konulduğunu öne süren kalabalık içeri girmek istedi. Polisin izin vermediği kalabalık bu sırada benzer şekilde oy getirdiği öne sürülen bir kişiyi tartakladı. Kalabalığın artması sonucu İlçe Seçim Kurulunda polis aldığı önlemleri artırdı. Bu arada yolu ulaşıma kapatan gruptakilerle polis arasında tartışmalar yaşandı. Merkez Yıldırım İlçesinde oy kullanılan toplam bin 252 sandık bulunuyor.

Görüntü Dökümü

------------------

- Atılan sloganlar

- Tartışma anları

- Detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Enver Fatih TIKIR / BURSA ()

==================================================

AK PARTİLİ VEKİLİN YAKINLARINA SALDIRI

İZMİR'de, AK Parti milletvekili adayı Necip Nasır, Bornova'da sandıkları gezerken, iddiaya göre yakınları HDP'lilerin saldırısına uğradı. Nasır ve beraberindekilerin araçlarının önüne kesen kimliği belirsiz saldırganlar ara sokaklara kaçarken, vekil adayının kardeşi ve yeğeni yaralandı. HDP İl Örgütü Basın Bürosu tarafından yapılan basın açıklamasında ise kendi partililerin saldırıya uğradığı öne sürüldü.

AK Parti 2. Bölge milletvekili adayı Necip Nasır, oy kullandığı Batıçim İlkokulu'nda sandıkları gezdikten sonra mezun olduğu Çamkule Çimentaş İlkokulu'na uğradı. Beraberindekilerle sandıkları gezen Nasır, ardından dışarı çıktı, araçlar hareket etti. İddiaya göre milletvekili adayının oğlunun aracının camına yumrukla vurarak durduran saldırganlar, daha sonra Nasır'ın kardeşi ve yeğenini darp ederek ara sokaklara kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olaydan sonra İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Saldırıyı HDP'lilerin gerçekleştirildiği söyleyen Necip Nasır, "Ben, kardeşim, yeğenim üç dört araba oy kullandığım Batıçim İlkokulu'na gittik. Daha sonra mezun olduğum Şehitler İlkokulu'na geçtik. Bir süre sonra üst tarafta bulunan Çamkule Çimentaş İlkokulu'na ziyarete geçtik. Birkaç sınıfta hayırlı olsun dileklerinde bulunduktan sonra orada bulunan HDP'li kişiler, kendi milletvekili adaylarının gelmediğini, bizim neden gittiğimizi ifade ederek gerginlik yaratmaya başladılar. Orada bulunan partimize ait sandık görevlileri ve müşaitler, sabahtan beri HDP'lilerin gerginlik yaratarak çalıştıklarını söylediler. Provakosyana meydan vermemek için kardeşlerim, oğlum ve arkadaşlarımla okuldan ayrıldık. En arka araçta bulunan oğlumun okul bahçesini çıkışı önün kesmeye çalışmışlar. Fakat o arkamızdan devam etmiş. Okuldan iki yüz metre aşağıda, sokak aralarından kadınlı erkekli bir grup çıkarak oğlumun aracının camlarını kırmaya çalıştı. Biz de araçtan indik ve arbede yaşandı. Vatandaşların araya girmesiyle ben de kardeşlerim yeğenlerimi toparlayıp oradan ayrıldım. Kardeşim ve yeğenim darp edildi. Emniyete bilgi verdik, araştırılıyor" dedi.

HDP'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan HDP İl Örgütü Basın Bürosu tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Bornova'da bulunan Çamkule Çimentaş İlkokulu'nda konvoy halinde sandıkları gezen AKP Milletvekili Adayı Necip Nasır ve beraberindeki AKP'liler kendilerine tepki gösteren HDP'lilere saldırdı. Konvoy halinde okulları gezen AKP 2. Bölge milletvekili adayı Necip Nasır, korumaları ve AKP Gençlik Kolları üyeleri HDP'lilerden tepki gördü. HDP'li seçmenlerin, yüze yakın kişiyle, seçim çalışması yapar gibi gezen AKP'li gruba 'sandık çevresinde bu şekilde gezemeyeceklerini' hatırlatması üzerine arbede çıktı. Oy kullanımları engellenen HDP'li seçmenler okuldan ayrıldıktan sonra mahallede takip edilerek sokak ortasında AKP'li grup tarafından darp edildi. Polisin uzun namlulu silahlarla okul binası ve bahçedeki oy veren seçmenleri bölgeden uzaklaştırdığı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın da okula geldiği belirtildi."

Olaydan sonra bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, ara sokaklara kaçan saldırganların bulunması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------

- Necip Nasır ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN-Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

===================================================

SAMSUN'DA OY ÇUVALLARINI TAŞIYAN PERSONELLERLE TARTIŞAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

SAMSUN'da alkollü olan ve seçim kuruluna oy çuvalları getiren personellerle tartışan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Seçim Kurulu binası önünde meydana geldi. İddialara göre alkollü olan 3 kişi, kurula oy çuvallarını getiren kişilerle tartıştı. Tartışmayı gören polisler duruma müdahe etmek isteyince şüpheliler polisle de tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine polis, şüphelileri gözaltına aldı. Polis ekibiyle ifadeleri alınmak ve kabahatler kanuna muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere Gazi Polis Merkezine götürülen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------

-Şüphelilerin polisle tartışmaları

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Polis aracının gidişi

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

=====================================

MANİSA'DA SANDIK BAŞINDA, YAKALAMASI OLAN 32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



MANİSA'da, oy kullanmak için sandık başına gelen ve hakkında yakalama kararı olan 32 kişi gözaltına alındı. 16 kişi hakkında ise seçim suçuyla ilgili işlem yapıldı.Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde kent merkezi ile ilçelerde çeşitli suçlardan aranan kişileri yakaladı. Hakkında 10- 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 2- 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 kişi ve gıyabi tevkif yakalama emirli 4 kişi olmak üzere toplam 32 kişi sandık başında yakalandı. Seçim sırasında 08.00 ile 17.00 saatleri arasında il genelinde oy pusulasının fotoğrafını çeken 10 kişi, oy kabininde telefonla konuşan 2 kişi, oy kullananı yönlendiren 1 kişi, başkasının yerine oy kullanmaya çalışan 1 kişi ve sandık kurulu üyeleriyle tartışan 1 kişi hakkında seçim suçuyla ilgili işlem yapıldı. Ayrıca 1 otobüs üzerinde poster bulunduğu tespit edilerek, seçim suçuyla ilgili işlem yapıldı.

Haber-Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA, ()

===================================

OY KULLANMAYA GİDERKEN KAZADA YARALANDI

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, oy kullanmaya giden Mehmet Çalıcı (60), kontrolünden çıkıp, devrilen motosikletten yola savrularak, yaralandı.Kaza, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Çalıcı, oy kullanacağı okula gitmek üzere 27 SA 619 plakalı motosikletle yola çıktı. Hükümet Caddesi'nde ilerleyen Çalıcı, kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu yola savruldu. Yaralanan Mehmet Çalıcı, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

------------------

- Olay yeri ve yaralı

- Sağlıkçıların yaralıya müdahalesi

- Yaralının ambulansa alınması

- Polisin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

======================================

SANDIKTAN FAZLA ÇIKAN OY, YAKILARAK İMHA EDİLDİ

NEVŞEHİR'de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde, oy kullanma süresi tamamlandıktan sonra, Sandık Kurulu tarafından oyların tasnifine ve sayımına geçildi. Bu arada, sandıkların birinde, oy kullanan seçmen sayısından bir fazla zarf çıkması üzerine, rastgele seçilen bir zarf, içine bakılmadan Sandık Kurulu Başkanı tarafından yakılarak imha edildi.

Nevşehir Anadolu Lisesi'ndeki 1139 nolu sandıkta kayıtlı 387 seçmenden 309'u oy kullandı. Sandık Kurulu görevlileri, seçmenlerin oylarını kullandıktan sonra attıkları imzaları ve sandıktan çıkan zarfları saydı. Bu arada, sandıktan 310 zarf çıkması üzerine, sayım 2 defa daha tekrarlandı. Siyasi parti müşahitlerinin nezaretinde yapılan sayımlarda, 1 zarfın fazla olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine, Sandık Kurulu Başkanı, zarflardan birini rastgele çekti ve açmadan yakarak imha etti. Sandık Kurulu Başkanı, böyle bir durumda, Yüksek Seçim Kurulu'nun fazla çıkan sayı kadar zarfın rastgele seçilip yakılarak imha edilmesi ve ondan sonra sayıma başlanılması yönünde kararı bulunduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Sandık Kurulu Başkanı'nın, seçmen sayısından fazla zarf çıkması üzerine, kapalı zarflardan rastgele birisini seçip yakması

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ / NEVŞEHİR,)

=====================================

MARMARİS'TE TUNATAK TARTIŞMASI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, tutanakların önceden imzalattırıldığı gerekçesiyle sandık başkanıyla tartıştı. Tartışma, CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü'nün İlçe Seçim Kurulu'na başvurusu ve tutanakların tekrar düzenlemesiyle sona erdi.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, sonuç tutanaklarının önceden imzalattırıldığı ihbarı üzerine, Tepe Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu'na gitti. 2. katta bulunan 1179 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giden Ünlü, sandık başkanı Yaşar Başoğlu'na sonuç tutanağını görmek istediği söyledi. Bundan sonra olay, iddiaya göre şöyle gelişti: Sandık Başkanı Başoğlu, tutanakları göstermeyerek, Ünlü'nün dışarı çıkmasını istedi. Tutanakları görmeden bir adım atmayacağını söyleyen Ünlü'nün seçim güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle sandık başkanı tarafından polis çağrıldı. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nedai Atakan, bir komiser ve üç polis memuruyla sınıfa geldi. Müdür Yardımcısı Atakan, görüntü almaya çalışan CHP İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyelerine, çekim yapmaması için uyarıda bulundu. Uyarıyı dinlemeyen partili gençlerin çekimlerine devam etmesi üzerine müdür yardımcısı üzerlerine yürüyerek engellemeye çalıştı. Bu sırada CHP İlçe Başkanı Ünlü, araya girerek polislerden, kendisinin şikayetini değerlendirmesini istedi. Polis ile partililer arasında kameralara takılan sözlü tartışmalar yaşandı. Partililer, Marmaris İlçe Seçim Kurulu'ndan bir görevli gelinceye kadar dışarı çıkmayacaklarını ve yasal haklarını kullandıklarını söyledi. Partililerin gelen avukatları duruma müdahale etti, İlçe Seçim Kurulu'ndan birinin gelmesi istendi. İlçe Seçim Kurulu'ndan gelen bir heyetin yaptığı incelemenin ardından tutanakların yeniden düzenlenmesiyle tartışma sona erdi.

"BURADA BÖYLEYSE VAY HALİMİZE"

Açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, "Kimin kaç oy aldığı yer alan tutanak seçimin tapusudur. Bize bir ihbar geldi ve okula gittik. İstediğimiz tek şey tutanağın gösterilmesiydi. Sandık başkanı büyük bir tepki gösterdi. Seçim tutanağını önceden imzalatmışlar. Böyle yapınca bizlerin itiraz hakkı kalmıyor. Mesela sandıktan bir partiye 50 oy çıktıysa 20 oy yazılırsa, imza önceden atıldığı için itiraz olanağı kalmıyor. İlçe Seçim Kurulu yetkilisini çağırdık. Yapılan incelemelerde önceden imzalattırılan o tutanakları, hakim kanalıyla iptal ettirerek yeniden düzenlettirdik. Yaşanan bu olay ile ilgili elimizdeki video ve delillerle Muğla İl ve Genel Merkezimize bilgi aktardım. Marmaris'te bu durum yaşanıyorsa Türkiye'de kim bilir neler yaşanıyor. Bizler sandık güvenliğimizi sağladık" dedi

Görüntü Dökümü

------------------

- Yaşanan olay ve karşılıklı tartışmaların partililer tarafından cep telefonu ile çekilmesi

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),()

===============================================

SİVEREK'TE MAHALLELİ SANDIĞA GİTMEDİ

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine bağlı Güvercin Mahallesi'nin sakinleri, kendilerine hizmet edilmediğini öne sürerek, politikacıları protesto için sandığa gitmedi.

142 seçmeni bulunan ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Güvercin Mahallesi'nde kurulan 1232 No'lu sandığa, mahalle sakinleri, kendilerine hizmet edilmediği gerekçesiyle gitmeyip, oy kullanmadı. Mahallenin muhtarı Mehmet Geyik, yol ve su gibi problemlerinin bulunduğunu ve mahalleli olarak ortak karar alıp, oy kullanmadıklarını söyledi. Mahalle sakinleri de kendilerine hizmet yapılmadığı ve siyasilerin ilgilenmediği gerekçesiyle bu kararı aldıklarını belirtti.

Güvercin Mahallesi'nde kurulan 1232 No'lu sandıkta, sadece 3 sandık görevlisi oy kullandı. Sandıkta oy kullanan görevliler, saat 17.00'de tutanak tutarak, mahalleden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Mahalleden görüntü

- Sandık ve mahalle sakinleri

- Boş sandık

- Mahalle muhtarının konuşması

- Oy kullanmayan mahalle sakinleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN /ŞANLIURFA,()

=========================================

TEKERLEKLİ SANDALYEDE OKULA GETİRİLDİ, İSMİ ÇIKMAYINCA OY KULLANAMADI

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde belden aşağısı felçli Hatice Özder (85), oy kullanması için yakınları ve sağlık hizmetleri görevlilerince tekerlekli sandalye ile okula getirildi. Ancak seçmen listesinde ismi bulunmayan Özder, tekrar evine götürüldü.

Suşehri ilçe merkezinde, Gönüloğlu Mahallesi Atatürk Sokak'ta oturan belden aşağısı felçli Hatice Özder, oy kullanma işleminin bitimine dakikalar kala, belediye zabıtası oğlu Cevdet Özder ve sağlık ekiplerince, Evde Sağlık Hizmeti aracıyla Taşköprü Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'na oy kullanması için getirildi. Yaşlı kadın, engelli merdiveni ve asansör olmadığı için ikinci kattaki salona, oğlu ve görevlilerin yardımı ile çıkarıldı. Çocuklarının oy kullandığı 1009 numaralı sandıkta seçmen listesinde yapılan kontrolde ismi olmadığı anlaşılan Hatice Özder, oyunu kullanamadı. Bunun üzerine Özder, yeniden evine götürüldü. Yakınları, seçmen kağıtlarını almadıkları için Hatice Özder'in isminin olup olmadığını kontrol edemediklerini, kendisini getirdiklerinde isminin olmadığını gördüklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Evde bakım aracı ile getirilişi

-Tekerlekli sandelye ile okula girşi

-Merdivenlerden çıkarılması

-Oy kullanamadan geri dönmesi

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), ()

==========================================

OYLARINI KULLANMAK İÇİN 10 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

HAKKARİ merkeze bağlı Oğul, Ceylanlı, Ağaçdibi ve Çimenli köylerindeki yaklaşık 1200 seçmen, sandıkların birleştirilmesi nedeniyle, yaklaşık 10 kilometre yürüyerek merkeze bağlı Üzümcü köyünde oylarını kullandı.

Hakkari merkez ve ilçelerine bağlı 134 köy ve mahalledeki sandıkların 38 köyde birleştirilmesi nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oy kullanmak isteyen bazı vatandaşları zora soktu. Sandığın kurulmadığı Oğul, Ağaçdibi, Çimenli ve Ceylanlı köylerinde yaşayan vatandaşların bir kısmı araçlarıyla oy kullanacakları Üzümcü köyüne gelirken, imkanı olmayanlar ise yürümek zorunda kaldı. Oğul köyü Muhtarı Behçet Ege, köylerinde 106 seçmenin bulunduğunu, bu seçmenlerle birlikte Üzümcü'ye gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Yolllarımız daha önce kapalıydı. Seçim nedeniyle bir gün süreyle açılmış. Biz barış ve huzur istiyoruz. Bundan sonra ülkemiz için, Türkiye için hangisi hayırlısı ise Allah onu nasip etsin" dedi.

Eşi ile birlikte Ceylanlı Köyü'nden Üzümcü köyüne gelerek oylarını kullandıklarını belirten Zübeyir Didin ise sıcaklardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Oy kullanan vatandaşlar

-Oğul Köyü Muhtarı Behçet Ege ile röportaj

-Zübeyir Didin ile röportaj

-Hakkari-Çukurca karayolunda yürüyen vatandaşlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,()

=======================================

MİLLETVEKİLİ ADAYI İLE SANDIK GÖREVLİLERİ ARASINDA GERGİNLİK

TRABZON'da Kanuni Anadolu Lisesi'nde engelli seçmenlerin refakatçi eşliğinde oy kullanma talebine izin verilmeyince, CHP Trabzon milletvekili adayı İsmail Kaynar ile sandık görevlileri arasında tartışma çıktı.

Kentte, Kemerkaya Mahallesi'ndeki Kanuni Anadolu Lisesi'nde vatandaşlar bazı sandıklarda engelli seçmenlerin refakatçisi eşliğinde oy kullanmasına izin verilmediğini öne sürerek durumu CHP il yöneticilerine bildirdi. Bunun üzerine okula gelen CHP'nin Trabzon 5'inci sıra milletvekili adayı avukat İsmail Kaynar, durum hakkında sandık görevlilerinden bilgi almak istedi. Bu sırada Kaynar ile sandık görevlileri arasında tartışma çıktı. Okulda görevli polis ekipleri ile oy kullanmaya gelen seçmenlerin araya girmesiyle tartışmanın büyümesi engellendi.

Olayın İl Seçim Kurulu'na aktarılmasının ardından engelli seçmenler refakatçi eşliğinde oylarını kullandı.

Görüntü Dökümü

------------------

-Okul önündeki tartışma anı

Haber-Kamera: Uğur AYDIN / TRABZON,()

====================================

EDİRNE'DE POLİSİN ADLİYEYE KURDUĞU KAMERA KALDIRILDI

Edirne'de oy sandıklarının getirildiği adliye binasının girişine Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kamera konuldu. Polisler, sandık başkanlarını tek tek adlarını söyleyerek içeriye alması üzerine CHP'li seçim kurulu üyesi avukat Engin Yağcılar, itiraz etti. Yağcıların itirazı üzerine Edirne İl Seçim Kurulu Başkanı Sibel Kurtoğlu, kayıtlarında silinerek kameranın kaldırılması talimatını verdi. Kısa süreli gerilimin yaşanmasının ardından kameralar kaldırılarak kayıtlar silinmek üzere Engin Yağcılar'a teslim edildi.

Polis kamera uygulamasının kaldırılması için seçim kuruluna itiraz ettiğini söyleyen Engin Yağcılar, "Memurların burada bir kameraya kaydı alması söz konusuydu, hangi sandığın geldiği tespiti için. Edirne Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na sandık başkanlarının girişini engelleyen bu uygulamanın kaldırılması için itiraz ettim. Sandık üyelerinin de içeri alınmadığı için itiraz ettik. Bu itirazımız sonucunda partililer de içeri alınarak birlikte sandıkları teslim edecekler" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

Av.Engin Yağcılar itirazı

Kısa süreli kargaşa yaşanması

Polisin kamerayı kaldırması

Sandık başkanlarının oy çuvallarıyla adliyeye girişleri

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY//EDİRNE,()

================================================

SANDIK BAŞINA SEDYE İLE GÖTÜRÜLDÜ

ERZURUM İl Sağlık Müdürlüğü, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ve 112 Acil Servis ekipleri sandık başına gidemeyecek durumda olanların yardımına koştu. Yatalak olan 75 yaşındaki Aşye Budak, evinden ambulans ile alınarak sandık başına sedye ile götürüldü.

Erzurumlular, sabah erken saatlerden itibaren bağlı bulundukları seçmen sandıklarında oylarını kullanmaya başladı. Merkez Yakutiye ilçesinde yaşayan felç hastası Ayşe Budak (75) oy kullanmaya ambulans ve sedye ile gitti. Müracaat üzerine 112 Acil Sağlık ekibi tarafından evinden sedye ile alınan yaşlı kadın, oy kullanacağı okuldaki sandık başına götürüldü. Burada sağlık ekibi tarafından sedye ile okul binasına taşınan Ayşe Budak, sandık başkanın oy kullanma sürecini anlatmasının ardından paravanın arkasına götürülerek, oyunu kullandı. Yaşlı kadın oyunu kullandıktan sonra yeniden ambulansa taşınarak evine götürüldü. Seçimin vatana millete hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Budak, "Allah hepinizden razı olsun. Çok şükür oyumu kullanarak vatandaşlık görevimi yerine" diye konuştu.

Oy kullanmak için sandık başına bir çok bastonlu ya da yakınlarının yardımı ile gelenlerin olduğu gözlendi. Hilalkent 125'inci Yıl İlk ve Ortaokulu'na oyunu kullanmak için gelen bir kadın baygınlık geçirdi. Sara hastası olan kadına, görevli olan polisler ilk müdahaleyi yaptı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla, evde Bakım Hizmeti ve 112 Acil Servis olmak üzere toplam 75 araç ve 150 personelle, evlerinde yaşayan hastaların alarak, oylarını kullandıktan sonra yeniden evlerine götürüldüğünü söyledi. Uçar, yaklaşık 700 hastaya bu şekilde hizmet verdiklerini belirtti.

Öte yandan Iğdır'da 13 engelli ve hasta vatandaşa 8801 numaralı seyyar sandıkla evlerinde oy kullandırıldı. Yaşlılık ve hastalık nedeniyle okula gidemediği için evinde oy kullanan Selahattin Ünsal, "Böyle bir uygulamanın yapılmasından sonra dere memnunum. Allah devletimizden razı olsun, güzel oldu oyumu kullandım" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

ERZURUM

-Hasta kadının sağlık görevlileri tarafından sandığa getirilmesi

-Oyunu kullanması

-Merdivenlerden sedye ile indirilmesi

-Ayşe Budak ile röp.

-Ambulansa bindirilmesi

-Oy kullanmak için gelenler

-Sara hastası kadının bayılması

-Müdahale edilmesi

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM, ()

IĞDIR

-Seçim kurulu görevlilerinin eve girmesi

-Sandık kurulumu

-Yaşlı vatandaşın oy kullanması

-Konuşma

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR,()

=================================

VAN'DA HASTALAR SANDIĞA TAŞINDI

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve engelliler, hasta nakil ambulanslarıyla refakatçıları eşliğinde oy verecekleri okullara taşındı.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve engelli vatandaşların Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmalarını sağlamak için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Hastalar, 'Evde Bakım Hizmetleri' kapsamında hasta nakil ambulansları ile oy kullanacakları okula götürülerek, refakatçileri eşliğinde oy kullanmaları sağlandı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak da hastaların rahat bir şekilde oy kullanmalarını sağlamak için tüm kolaylıkları sağladıklarını belirterek, "Evde Bakım Hizmetleri kapsamında tıbbi endikasyonu olan hastalarımızı mağdur etmeden, oy kullanabilecek hastaları biz daha önce belirledik. Yaklaşık 130 civarı hastamız oy kullanabilecek durumdaydı. Hastalarımız oy kullabilecekleri okullara gidebilmeleri için 11 araç tahsis ettik. İhtiyaç halinde bu araç sayısını 20'ye kadar çıkarabiliyoruz. Şu an için ihtiyacı karşıladık. Hastalarımızı refakatçileriyle beraber oy kullanacakları yere kadar götürüyoruz. Ayakta gidebilecek hastalarımız için de diğer transfer araçlarımızı hazırladık. Oy kullanma işleminin sonuna kadar bu işlemler devam edecek" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Hastaneden detaylar

-Hastaların ambulansa bindirilmesi

-Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr Mehmet Parlak ile röportaj

-Hastaların uy kullanması

-Detaylar

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ-Safa ATMACA / VAN,()

=============================================

ÇANKIRI'DA HUZUREVİ SAKİNLERİ OY KULLANDI

ÇANKIRI İsmail Özdemir Huzurevi sakinleri Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.

Çankırı İsmail Özdemir Huzurevi'nde kurulan 1138 nolu sandıkta 90 huzurevi sakini oy kullandı. Yürümekte zorlanan huzurevi sakinleri, bakım görevlilerinin yardımı ile sandık başına gitti. Sandık görevlileri, oy kullanacak olan huzurevi sakinlerine oy kullanımı hakkında bilgilendirmede bulundu. Daha sonra huzurevi sakinleri sırayla oy kullandı. Gazetecilere açıklamada bulunan huzurevi sakinlerinden Şakir Yıldırım (72) yapılan hizmetten memnuniyet duyduğunu söyledi. Yıldırım, "3 yıldır burada kalıyorum. Oy kullanabilmemiz için sandık ayağımıza geldi. Yapılan hizmetten memnunuz. Oyumuzu kullandık, hayırlısı olsun. Bu hizmette emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Huzurevi sakinlerinin oy kullanımı

-Detaylar

-Konuşma

Haber-Kamera: Ramazan SARICI / ÇANKIRI,()

=======================================

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI HASTA, SAĞLIK EKİBİNİN YARDIMIYLA OY KULLANDI

UŞAK'ta, solunum cihazına bağlı yaşayan KOAH hastası 57 yaşındaki Aydın Çakal, 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü ve oyunu kullandı.

Uşak'ta rahatsızlığı nedeniyle oy kullanamayan vatandaşları, 112 Acil Servis ekipleri oy kullanmaları için sandık başına götürdü. İslice Mahallesi 1. Çukur Sokak'ta oturan ve solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Aydın Çakal, 4. kattan tekerlekli sandalye ile alındıktan sonra, 112 ekipleri tarafından İzzettin Çalışlar Lisesi'ne oy kullanmaya getirildi. Çakal, oy kullanacağı 1385 numaralı sandığa sedyeyle çıkartıldı. Sandık görevlileri ve vatandaşların yardımıyla oyunu kullanan Çakal, daha sonra, isminin yazılı olduğu listeye imzasını attı. Oy verme işlemini tamamlayan Çakal, 112 Acil Servis ekipleri tarafından tekrar evine getirildi.

Görüntü Dökümü

------------------

- 112 Acil Servis Santral Konuşması

- Ambulansın çıkışı ve hastanın bulunduğu eve ulaşması

- Hastanın Evden Tekerlekli sandalye ile 4.Kattan indirilmesi

- Hastanın Oy Kullanımı

- Hastanın tekrardan eve getirilip, 4.Kata taşınması

- Hasta Aydın Çakal ile Röportaj

- Hastanın evde bulunan cihaz ve ilaçlardan detay görüntü

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK,()

=====================================

BABASINI OY VERMEYE SIRTINDA GÖTÜRDÜ

Rize'nin Güneysu ilçesi Gürgen köyünde oturan Mevlüt Top, 80 yaşındaki babası İbrahim Top'u sırtında taşıyıp oy vermeye götürdü.

İlçeye bağlı Gürgen köyü Alicik İlkokulu'na oğlunun sırtında giden İbrahim Top, buradaki sandıkta oyunu kullandı. İbrahim Top, seyyar sandığı kabul etmeyip oy kullanmaya kendi imkanlarıyla geldiklerini belirterek, "'Oy vermeye bana sandık getirmesinler' dedik. Sağ olsun oğlum beni sırtında taşıyarak sandığa götürdü. Vatandaşlık görevimi yaptımö dedi.

Basını sırtında taşıyan Mevlüt Top ise, bu anları sosyal medyada paylaşarak "Bugün 'Güneysu ilçe merkezinde gençler köye oy kullanmaya çıkamayız' diyorlardı. Bakın 80 yaşındaki babam, sırtımda oy vermeye ve vatandaşlık görevini yapmaya gidiyor. Gençler kime oy verirseniz verin ama vatandaşlık görevinizi yapın. Babam 80 yaşında görevini yapıyorö yorumda bulundu.

Görüntü Dökümü

------------------

Mevlüt Top'un babasını taşıması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER / RİZE,()

======================================

MUAZZEZ NİNE, YÜRÜTEÇLE GELİP OYUNU KULLANDI

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kalp yetmezliği hastası olan yürüme engelli 89 yaşındaki Muazzez Sarıca, yürüteç ve yakınlarının yardımıyla sandığa gelip, oyunu kullandı.

Alaşehirliler, 27'nci dönem milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmek için sabahtan itibaren sandık başlarına gitti. Yaşlılar ve engeliler de yakınlarının yardımıyla sandığa gelip, güçlükle de olsa oylarını kullandı. Soğuksu Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi, kalp yetmezliği hastası olan yürüme engelli Muazzez Sarıca da Beş Eylül İlkokulu'na yürüteciyle, kızı Fadime Çeltikoğlu ve diğer yakınlarının yardımıyla gelerek 1197 numaralı sandıkta vatandaşlık görevini yapıp, oyunu kullandı. İlerleyen yaşı ve sağlık sorunlarına rağmen tüm işlemlerini kendisi yapmak istediğini belirten Muazzez Sarıca, "Bugüne kadar yapılan tüm seçimlerde gelip, oyumu kullandım. Bu seçimde de güçlükle de olsa gelip, oyumu kullanabildiğim için çok mutluyum. Allah, hayırlısını versin. Hakkınızı helal edin. Hepiniz bana yardımcı oldunuz, sağ olun. Oyumu kime verdiğimi ise bir Allah bir de ben bilirim" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Muazzez Sarıca'nın yürüteç ve yakınlarının yardımıyla sandığa gelip, oyunu kullanması

-Muazze Sarıca ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR(Manisa),()

===============================================

MANAVGAT'TA VLADİMİR PUTİN'E OY ÇIKTI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan oy sayımında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 1 oy çıktı. Sandık kurulu tarafından oy geçersiz sayıldı.

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Manavgat'ta 485 sandıkta 159 bin 121 seçmen, 13'üncü Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem TBMM üyeliği için sandık başına gitti. Olaysız tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından sayıma geçildi. Manavgat Anadolu Lisesi'nde bulunan 1045 numaralı sandıkta cumhurbaşkanlığı için oy kullanan seçmenlerden birinin, oy pusulasına Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in adını yazıp üzerine 'Evet' mührünü bastığı görüldü. Oy sandık kurulu tarafından geçersiz sayıldı.

1045 numaralı sandıkta 329 geçerli oy kullanılırken, Muharrem İnce 150, Recep Tayyip Erdoğan 111, Meral Akşener 51, Selahattin Demirtaş 11, Temel Karamollaoğlu 3 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

Görüntü Dökümü

------------------

- Koridordan görüntü

- Sandıkların açılıp zarfların sayılması

- Oy pusulalarının çıkarılması

- Sandık başkanın üyelere yapacaklarını anlatması

- Oyların sandık kurulu üyeleri ve müşahitlere gösterilerek sayılması

- Vladimir Putin'e çıkan oy (Fotoğraf)

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya),()

===============================================

SEÇİM İÇİN İDDİAYA GİRİP, MAHALLELİYE MANGAL ZİYAFETİ ÇEKTİLER

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesi Çerkez Mahmudiye Mahallesi'nde her seçimde iddiaya giren iki amcaoğlu, mahalleliye yine mangal ziyafeti çekti. Amcaoğulları Tahir Tay ve Harun Tay, bu yıl cumhurbaşkanının ilk turda seçilip seçilemeyeceği üzerine iddiaya girdi, mahalle sakinleri de gün boyunca mangalda pişirilenleri yedi.

Manisa'da iki amcaoğlunun seçim iddiası yıllardır mahalleliyi mutlu ediyor. Her seçimde kendi tahminlerini yapan Tahir Tay ve Harun Tay, iddiaya tutuşup, seçim günü mangal ateşini yakıyor. 100 nüfuslu mahallenin 72 seçmeni de gün boyunca hazırlanan sucuk ve köftelerden yiyip, iddianın keyfini sürüyor. Seçim günü kurulan mangalın bütün masraflarını da seçim sonuçları belli olduktan sonra kaybeden ödüyor.

Bu seçimde cumhurbaşkanının ilk turda belirlenip belirlenmemesi üzerine iddiaya giren iki amcaoğlundan Harun Tay, ilk turda sonuçlanacağını söyledi. Amcaoğlu Tahir Tay ise seçimlerin ikinci tura kalacağını iddia etti. Mahalleliye mangalları servis eden Tahir Tay, 30 kilo etten sucuk ve köfte hazırladıklarını belirterek, "15 senedir her seçimde bunu yapıyoruz. Köylümüz faydalansın istedik. Bu seçimde de iddiaya girdik. Amcaoğlum 'ilk turda sonuçlanacak' dedi. Ben de sonuçlanmayacağını, ikinci tura kalacağını söyledim. İnşallah ben kazanacağım. Sonuçlar belli olduğunda kaybeden hesabı ödeyecek" dedi.

Harun Tay ise, her iddiada kendisinin haklı çıktığını savunarak, "Bu seçimde de kaybedecek ama direniyor. Yine ben kazanacağım" dedi.

İki amcaoğlunun iddiasından en çok mahalle halkının kazandığını dile getiren mahalle sakinlerinden Ziya Tay da, "Biz her durumda kazanıyoruz. Dostluk kazanıyor. İddia sonucunda kaybeden taraf ödemeyi yapıyor. Biz mangalın tadını çıkarmış oluyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Mangal başından görüntüler

- Tahir Tay ve Harun Tay'ın mangal başından görüntüleri

- Hazırlanan köfte sucuklardan görüntü

- Mahalleli hazırlanan sucuk ve köftelerden yerken görüntü

- Harun Tay ve Tahir Tay'ın konuşması

- Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN-Nermin UÇTU / MANİSA,()

==================================================

SEÇİM GÜNÜ KAPADOKYA, YABANCI TURİSTLERE KALDI

PERİBACALARIYLA ünlü turizm bölgesi Kapadokya, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin yapıldığı 24 Haziran'da yabancı turistlere kaldı. Kapadokya'nın; Göreme, Ürgüp, Zelve Vadisi gibi önemli bölgelerinde, yerli turiste hemen hemen hiç rastlanmazken, yabancı turistler, doğa harikası yerleri gönüllerince gezdiler.

Türkiye için büyük önem taşıyan 24 Haziran seçimlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Göreme'de turistik tesis işletmecisi Yasin Şenöz, bu nedenle bugün bölgede yerli turist e pek rastlanmadığını bildirdi. Şenöz, "Türkiye geleceğini şekillendirecek önemli bir seçim yaşıyor. Bu nedenle, yerli turstler bugün bölgemize pek gelmediler. Bugün ve yarın yani Pazartesi günü yerli turistlerin bölgeye geleceklerini düşünmüyoruz. Bu durumdan, vatandaşların seçime ilgi gösterdiklerini gözlemliyoruz. Yabancı turistler ise her zamanki gibi bölgemize gelip geziyorlar. Bu sezon, geçtiğimiz 2 yıla göre daha hareketli geçiyor ve yabancı turistler daha çok geliyorlar. Şu anda turistik tesislerimizde doluluk oranları yüzde 90'ı geçti. Geçtiğimiz 2 yılda gelen turistlere baktığımızda, yüzde 80 yerli, yüzde 20 yabancı idi. Bu yıl ise yabancıların ilgi göstermesiyle bölgemize gelen yerli ve yabancı turist oranı yüzde 50'ye yüzde 50 dolayında. Seçimlerden hemen sonra bölgemize gelen hem yerli hem de yabancı turist sayısında ciddi artışlar olacağını düşünüyoruz. Bu turizm sezonunun çok iyi geçeceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize gelen turistler, ilk önce sıcak hava balonuna binmek, atv ile bölgeyi gezmek, at ve deve turlarına katılmak istiyorlar" dedi.

Hediyelik eşya satıcısı Halil Kurnaz da, seçim nedeniyle bölgeye gelen yerli turist sayısının bugün çok düştüğünü, ancak yabancı turist sayısında bir azalma olmadığını, aksine arttığını bildirdi. Kurnaz, "Seçimlerin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimlerden sonra bölgemize gelen yerli ve yabancı turist sayısında ciddi artışlar olacağına inanıyorum. İnşallah herşey daha güzel olacak" diye konuştu.

Kapadokya bölgesine daha çok Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinden turistler geldiğini belirten turizmciler, Avrupa ülkelerinden İspanya, İskoçya, İngiltere, Danimarka'dan da turistlerin ilgi gösterdiğini ifade ettiler.

Görüntü Dökümü

------------------

-Göreme'de gezen yabancı turistler

-Turizm işletmecisiYasin Şenöz ile röportaj

-Hediyelik eşya satıcısı Halil Kurnaz ile röportaj

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ / NEVŞEHİR,()

======================================

KEMER'DE OY KULLANANLAR SAHİLLERE AKIN ETTİ

Nem ve sıcak havanın etkili olduğu Kemer'de, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Seçimi'nde oy kullananlar sahillere akın etti. Yüzde 61 nemle birlikte hissedilen hava sıcaklığı 37 dereceyi bulurken, deniz suyu sıcaklığının 28 derece olduğu ilçede sahiller doldu. Vatandaşlar yoğunluk nedeniyle başta Ayışığı Parkı olmak üzere sahillerde yer bulmakta güçlük çekti.

Müteahhit Cem Çıplak, Antalya'da oyunu kullandıktan sonra ailesiyle birlikte Kemer'e geldiklerini belirterek, "Sabah oyumuzu kullandık, sonra da Kemer'de Ayışığı Plajı'na denize girmeye geldik. Hava çok sıcak, o nedenle sabah önce oyumuzu kullandık. Hemen oradan da kendimizi denize attık" dedi.

Antalya'da oturan avukat Ferhat Atik (35), "Tabii ki 24 Haziran seçimleri ülkemiz için önemli, ülkemizin geleceği için. Her vatandaş gibi biz de sabah kalktık öncelikle gittik oyumuzu kullandık. Daha sonra havanın da güzel olması nedeniyle çocuklarla birlikte ailece denize geldik. Günümüzü böyle geçiriyoruz. İnşallah gün sonunda da en güzel şekilde, vatana, millete iyi olacak şekilde sonuç çıkar ve bu şekilde ülkemizin bekası için devam ederiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------

- Ayışığı plajı genel detay

- Su yatağı üzerindekiler detay

- Cem Çıplak ve ailesi detay

- Cem Çıplak'ın oğlu detay

- Cem Çıplak röportaj

- Plajdan detay

- Denizdeki baba ve kızı detay

- Sahilde kumda oynayan çocuk detayı

- Ferhat Atik röportaj

- Su yatağındaki çocuklar detay

- Plaj detay

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya),()

=============================================

OYLARINI ATIP, SAHİLE KOŞTULAR

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, seçim için oy verme işlemini tamamlayan vatandaşlar havaların sıcak olması ile sahile akın etti.

Erdemli'nin tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi, vatandaşların akınına uğradı. Oyunu kullananlar sahile akın ederken, serin suların tadını çıkarttı. Akdeniz'in mavi suları ve altın sarı kumsalında tatilin keyfini çıkarttığını belirten Beyza Taş (38), "Sabahleyin oyumuzu kullandık ardından denize girmek için Kızkalesi'ne geldik. Hava ve deniz çok güzel bunun tadını çıkartmak istedik" dedi.

Bu arada bölgedeki diğer tatil beldeleri Ayaş ve Kocahasanlı sahilleri de tatilcilerle doldu.

'EN GENÇ ADAY DA OYUNU KULANDI'

Öte yandan, AK Partiden 12'nci sıra milletvekili adayı 18 yaşındaki Rabia Nur Şenlik'de Merkez Mahallesi'ndeki Akdeniz Ortaokulu'ndaki 1228 numaralı sandıktan oyunu kullandı. Yaşı nedeni ile seçmenlerden büyük ilgi gören Şenlik, seçimin vatanda millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

'EN KISA BOYLU SEÇMENLER'

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği oy verme işlemine Erdemli'nin en kısa boylu aile olan 1 metre boyları ile Ali ve Asiye Nacakoğlu çifti de katıldı. Kız Anadolu Lisesi'ndeki 1190 numaralı sandıkta oy kullanan Ali Nacakoğlu ve Asiye Nacakoğlu eşi oy kullanmaya kızları Aysun Medisa Nacakoğlu ile birlikte geldi. Çevrelerinde büyük ilgi gören Nacakoğlu çifti oylarının vatana ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

Görüntü Dökümü

------------------

-Kızkalesinde denize giren vatandaşlar

-Kızkalesi görüntüsü

-Sahilde olan vatandaşların görüntüsü

-Denize giren vatandaşlar ile röportaj

-Rabia Nur Şenlik oyunu kullanırken

-Erdemli'nin en kısa boylu ailesi oy kullanırken

-Ali ve eşi Asiye Nacakoğlu ile röportaj

-Yaşlılar oy kullanmaya gelirken

-Oy Kullanmak isteyenler kuyruk oluştururken

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER / ERDEMLİ(Mersin),()

===============================================