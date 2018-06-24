DHA SEÇİM BÜLTENİ-12

KIRIKKALE İl Seçim Kurulu sandık başına gelemeyen engelli, yaşlı ve hasta seçmenlere evlerine gönderdiği seyyar sandıklarda oy kullandırdı.Kırıkkale’de Makbule Özata'da (87) Yaylacık Mahallesi'ndeki kızının evine İl Seçim Kurulu yetkilileri tarafından getirilen seyyar sandıkta oyunu kullandı. Makbule Özata'nın kızı Hacer Özata, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah emeği geçenlerden razı olsun. Annem engelli olduğu için yürüyemiyor" dedi.

VALİ HAKTANKAÇMAZ DA OY KULLANDI

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz da, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Osmangazi Fen Lisesi'ne gelerek 1243 nolu sandıkta kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Seyyar oy kulandıranlar dan görüntü

Ylaşlı ve hastalara ziyaret

Yaşlı ve hastanın kızının konuşması

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14 - Aydınlılar sandık başına akın etti

AYDIN'da kurulan 2 bin 557 sandıkta, 815 bin 974 seçmen 27'nci dönem milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmek için sabahtan itibaren sandık başlarına gitti.

Aydın ve 17 İlçesinde sabah saatlerinde itibaren vatandaşlar, sandık başına akın etti. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Yahya Kemal Bayatlı İlkokulu'nda 2024 numaralı sandıkta oy kullanırken, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu ise merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketi Koçarlı ilçesinin Çakırbeyli Mahallesi'ndeki Çakırbeyli Ortaokulu'nda 1020 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandık başına giden seçmenlerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için polis ve jandarma olmak üzere 5 bin 300 güvenlik görevlisi geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşlılar yakınlarının yardımıyla oy kullanmaya geldi. İlk kez oy kullanmaya gelen gençlerin ise heyecanlı oldukları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaşlıların oy kullanmaya gelmesi

-Sanıklarda oy kullanılmasından görüntü

(KJ Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()