DHA SEÇİM BÜLTENİ-1

TÜRKİYE' DE SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİDİYOR

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1)DİYARBAKIR'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN EŞİ BAŞAK DEMİRTAŞ OYUNU KULLANDI

Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı. Bu kapsamda Diyarbakır'da seçmenler sandık başına gitti. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş oyunu kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların okula girmesi

-Listelerde isimlerin kontrol edilmesi

-Oy verme işlemleri

-Genel ve detaylar

Görüntü Dökümü

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-Okuldan detay

-Başak Demirtaş'ın oyunu kullanması

-Başak Demirtaş'ın açıklaması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Canan ALTUNTAŞ / DİYARBAKIR,()

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2)ANTALYA' DA 'SANDIK YEMİNİ' ETTİLER

ANTALYA'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başında görevli olanlar, görevlerine başlamadan önce sandık yemini etti. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için görev alan sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Jandarma görevlilerinin güvenlik önlemi aldığı Kepez ilçesindeki Duacı Eczacılar İlkokulu'nda sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri oy pusulalarını hazırlamadan önce ayakta 'sandık yemini' etti. Daha sonra numaralandırılan şeffaf sandıklar mühürlendi. Oy pusulaları ve zarflar tek tek sayılarak mühürleri kontrol edilerek oylamaya hazır hale getirildi. Saat 07.00'den itibaren vatandaşlar okulun bahçesine geldi. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle: "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim." Diğer yandan bazı vatandaşlar oy kullanmak için saat 07.00'den itibaren okullara gelerek beklemeye başladı. Oy kullanma saatini bekleyen seçmenler, vatandaşlık görevlerini bir an önce yerine getirmek için erkenden okula geldiklerini aktardı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------:(HD)

- Görevlilerin sandık başında yemin etmesi

- Mühürlü sandıktan görüntü

- Oy pusulalarını düzenleyen görevlilerden görüntü

- Zarf ve oy pusulalarına mühür vuran görevlilerinden görüntü

- Sandık sıra numaralarından görüntü

- Okul dış plan

Haber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Süleyman EKİN / ANTALYA,()

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3)ANTALYA'DA SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİTTİ

TURİZM kenti Antalya'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Okullara gelen seçmenler oy vermeye başladı.

Antalya'da erken saatte sandık başına gidenler, görevliler tarafından hazırlanan oy pusulasını ve zarfı aldı. Sınıflardaki kabinlerde tercihlerini yapan seçmenler, daha sonra oylarını şeffaf oy sandıklarına attı.

YAŞLILAR ERKENDEN SIRAYA GİRDİ

Kepez ilçesindeki Duacı İlkokulu'nda da seçmenler saat 07.00'den itibaren okula gelmeye başladı. Daha çok yaşlılar sabahın ilk saatlerinde oy vermek için sıraya girdi. Bazı vatandaşlar ise küçük çocukları ve torunlarıyla oy verme işlemine katıldı. Vatandaşlar sıraya girmeden önce kapılardaki listelerde sandık ve sıra numaralarını kontrol etti.

TÜRKİYE İÇİN HAYIRLISI OLSUN

Oy verenlerden Gönül Bal, kızI 3 yaşındaki Derin Mavi Bal ile oy vermeye geldi. Bal, "İşe gideceğim için erken geldim. Türkiye için hayırlısı olsun. Umarım her şey güzel olur" dedi.

Torunu Arden Çancı ile oy kullanmaya gelen Aydın Demirkaya ise "Ufaklığın ilk heyecanı, öğrensin şimdiden neler olabileceğini. Umarım Türkiye'ye iyi bir sonuç çıkar. Güzel şeyler olduğu zaman seviniriz. Torunum da pazartesinden sonra konuşacak" diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı sandık ve seçmen sayılarına göre Antalya'da 5 bin 30 sandık ve 1 milyon 681 bin 336 seçmen oy kullanılacak. Sandıklardan 22'si seyyar olarak kullanılacak

16 Nisan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunda Antalya'da 4 bin 508 sandıkta 1 milyon 636 bin 802 seçmen sandık başına giderken, en son yapılan 1 Kasım 2015 tarihindeki genel seçimlerde 1 milyon 588 bin 111 seçmen sandığa gitmişti. İki genel seçim arasında 93 bin 225 seçmen artışı görüldü.

Antalya'da oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek.

Görüntü Dökümü

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- Yaşlı bir kadının vatandaş yardımı ile merdivenleri çıkışı ve okula girişi

- Oy kullanmaya gelen vatandaşların görüntüsü

- Oy kullanmak için bekleyenler

- Oy kullananların görüntüsü

- Yaşlı bir kadının oy kullanma gelişi

- Oy kullanan kadınla kucağınla çocukla röp 1

- Oy kullanan erkek kucağında çocukla röp 2

284 MB - 2.32'

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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4)SAMSUN'DA VATANDAŞLAR OY KULLANMAYA BAŞLADI

SAMSUN'da Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar saat 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı.

Samsun'da kayıtlı 959 bin 127 seçmen, 3 bin 240 sandıkta oy verme işlemine sabah saat 08.00'de başladı. Vatandaşlar seçmen kağıtlarıyla birlikte oy atacakları sandıkların başına geldi. Sabahın erken saatlerinde yoğunluk görülmezken, polisler oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgelerde geniş güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar 17.00'ye kadar oy verme işlemini gerçekleştirebilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan detaylar

-Sandıktan detaylar

-Vatandaşların pusulaları almaları

-Vatandaşların oylarını kullanmaları

(SÜRE: 01.27 Dk) - (BOYUT: 163.62 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN / SAMSUN,()

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5)ÇORUM'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

ÇORUM'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için seçmenler saat 08.00'den itibaren oy vermeye başladı.

Çorum'da Cumhurbaşkanılğı ve Millikvekili seçimi için seçmen kağıtları ile sandık başına gidenlere sandık başkanı ve diğer görevliler tarafından oy kullanımı işlemi ile ilgili kısa bilgi verdi. Ardından oy pusulası, zarf ve mühür ile kapalı kabin arkasına geçen vatandaşlar oy kullandı. Oy verme işleminin yapıldığı bölgelerde polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Toplam 390 bin 689 seçmene sahip kentte oy verme işleminin 1.686 sandıkta saat 17.00'a kadar yapılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Seçmenlerin okula gelmeleri

-Sandık oy kullanma işlemleri

- Detaylar

(SÜRE: 2. Dk) - (BOYUT 120 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,()

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6)SİNOP'TA OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

SİNOP'ta vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemine başladı.

Sinop'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi 08.00 itibariyle başladı. Seçmen kağıtlarını ellerine alan vatandaşlar sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi öncesinde görevliler tarafından seçmenlere kısa bir bilgi verildi. Ardından vatandaşlar oylarını kullandı. Sinop'ta oy kullanma işlemine vatandaşların ilgi göstermesi nedeniyle sandık başlarında kuyruklar oluştu.Oy kullanma işleminin 17.00’ye kadar süreceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Oy kullanmaya gelen vatandaşlar

-Detaylar

(SÜRE:1.19 Dk) (BOYUT:146 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, ()



