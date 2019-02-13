DHA İSTANBUL - ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLUP KAÇTI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de Mahmutbey Yolu Habipler-Mahmutbey Sapağı altgeçidi girişinde geri geri giden sürücü, arkadan gelen 4 aracın kaza yapmasına neden oldu.

Kaza, dün akşam saat 18.00'da Mahmutbey Yolu Habipler-Mahmutbey Sapağı altgeçidi girişinde meydana geldi. Geri geri giden otomobili gören diğer sürücüler durmak zorunda kaldı. Arkadan gelen Derviş Altıntaş yönetimindeki kamyonda şiddetli bir şekilde önündeki araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı kazayı sürücüler yara almadan atlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

SÜRÜCÜLER KAZA ANINI ANLATTI

Erol Kandas adlı sürücü, Mahmutbey Yolu Habipler-Mahmutbey Sapağı altgeçidi girişinde geri geri gelmeye çalışan aracı fark ettiğinde durmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Yolun tam ortasından geri geri geliyordu. Biz durunca arkadan gelen kamyon herkese vurmaya başladı. Kazaya neden olan araç olay yerinden kaçtı" dedi.

Kamyon sürücüsü Derviş Altıntaş da “Yol kapalıydı. 50 metre ileriden fren yaptım. Kamyon duramadı, kaydı. İmdadı çektim yine duramadı. Birden araba kaydı. Zaten yol kapalıydı. Dört tane araba yolda duruyordu. Ben bunlara vurmayı hiç istemedim. Orta refüjde direğe vuracaktım, araba kaydı" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçlar

-Sürücüler ile röp

