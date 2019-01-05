İstanbul
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü. Görüşmede Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'na "hayırlı olsun" dileklerinde bulunduğu öğrenildi.
DHA İSTANBUL - YILDIRIM İLE İMAMOĞLU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
İstanbul AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü. Görüşmede Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'na "hayırlı...
İstanbul
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