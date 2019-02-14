DHA İSTANBUL - YEŞİLYURT APARTMANININ ÇÖKMESİYLE İLGİLİ  GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul

Kartal Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevkedildi

21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı çökmeyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yeşilyurt binasının projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsat sürveyanı (İnşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen kişi) Arzu Keleş Boran'ın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevkedildi.



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-Gözaltına alınanların sevki