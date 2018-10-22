DHA İSTANBUL- (yeni görüntüyle) ARACIN OTOPARKA BIRAKILMA ANI KAMERADA 

İstanbul ()
Diplomatik plakalı aracın Sultangazi'deki otoparka bırakılması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Görüntülerde bir kişinin aracı park ettikten sonra uzaklaştığı görülüyor
Görüntü dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
İstanbul () Diplomatik plakalı aracın Sultangazi'deki otoparka bırakılması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde bir kişinin aracı park ettikten sonra uzaklaştığı görülüyor Görüntü dökümü: -------------- Güvenlik...
İstanbul ()
Diplomatik plakalı aracın Sultangazi'deki otoparka bırakılması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Görüntülerde bir kişinin aracı park ettikten sonra uzaklaştığı görülüyor
Görüntü dökümü:
--------------
Güvenlik kamera görüntüleri