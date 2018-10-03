DHA İSTANBUL  -WASHİNGTON POST MUHABİRİNİN SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA TUTULDUĞU İDDİASI

Haber: İstanbul Washington Post  muhabiri Cemal Kaşıkcı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gözaltında olduğu iddia edildi.  Görüntü Dökümü: -------- -Konrsolosluktan görüntüler

DHA İSTANBUL  -WASHİNGTON POST MUHABİRİNİN SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA TUTULDUĞU İDDİASI

Haber: İstanbul
Washington Post  muhabiri Cemal Kaşıkcı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gözaltında olduğu iddia edildi. 

Görüntü Dökümü:
--------
-Konrsolosluktan görüntüler

YORUM EKLE
Gönder