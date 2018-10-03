DHA İSTANBUL  -WASHİNGTON POST MUHABİRİNİN SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA TUTULDUĞU İDDİASI

Haber: İstanbul
Washington Post muhabiri Cemal Kaşıkcı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gözaltında olduğu iddia edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Konrsolosluktan görüntüler
Haber: İstanbul Washington Post muhabiri Cemal Kaşıkcı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gözaltında olduğu iddia edildi. Görüntü Dökümü: -------- -Konrsolosluktan görüntüler
Haber: İstanbul
Washington Post muhabiri Cemal Kaşıkcı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gözaltında olduğu iddia edildi.
Görüntü Dökümü:
--------
-Konrsolosluktan görüntüler