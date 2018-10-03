DHA İSTANBUL -  VALİ ŞAHİN : 250 GRAM EKMEK 1.25 TL OLMAYA DEVAM EDECEK (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS - Murat SOLAK - İSTANBUL İstanbul Valisi Vasip Şahin, "250 gram ekmek 1.25 TL olmaya devam edecek" dedi. İstanbul'da düzenlenen ekmek fiyatlarıyla ilgili toplantının ardından açıklama yapan Vali Şahin, "İstanbul'da...

DHA İSTANBUL -  VALİ ŞAHİN : 250 GRAM EKMEK 1.25 TL OLMAYA DEVAM EDECEK (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS - Murat SOLAK - İSTANBUL
İstanbul Valisi Vasip Şahin, "250 gram ekmek 1.25 TL olmaya devam edecek" dedi.
İstanbul'da düzenlenen ekmek fiyatlarıyla ilgili toplantının ardından açıklama yapan Vali Şahin, "İstanbul'da 1.25 lira olan 250 gram ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik yok" dedi. 
Şahin, "Hem büyükşehir hem ilçe belediyesi zabıtalarınca denetlenecek. Fahiş fiyat uygulayanlarla ilgili yasal düzenlemeler uygulanacak"  diye konuştu.

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