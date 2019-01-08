DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ERİ ÇATIDAN DÜŞTÜ (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul Üsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı. Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı....

DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ERİ ÇATIDAN DÜŞTÜ (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul
Üsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı.
Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangına Kadıköy ve Üsküdar itfaiye grubu ekipleri müdahale etti. Binada bulunan yaşlı bir kişi kurtarılırken çatıda soğutma çalışması yapan itfaiye erlerinden biri aşağıya düştü. İtfaiye eri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Binanın görüntüsü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Yaralı itfaiye eri

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