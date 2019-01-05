DHA İSTANBUL  - UKRAYNA'DA TÜRK KIZLARIN KATİL ZANLISI YAKALANDI (1)

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL Ukrayna'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı. Görüntü Dökümü: --------- -Zanlının fotoğrafları

DHA İSTANBUL  - UKRAYNA'DA TÜRK KIZLARIN KATİL ZANLISI YAKALANDI (1)

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL
Ukrayna'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı.

Görüntü Dökümü:
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-Zanlının fotoğrafları

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