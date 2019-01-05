Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL
Ukrayna'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı.
Görüntü Dökümü:
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-Zanlının fotoğrafları
Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL Ukrayna'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı. Görüntü Dökümü: --------- -Zanlının fotoğrafları
Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL
Ukrayna'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç. Pendik Kurtköy mezarlığında kurusıkı tabanca ve bıçakla yakalandı.
Görüntü Dökümü:
---------
-Zanlının fotoğrafları