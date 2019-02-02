DHA İSTANBUL - TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA: 2019 YILINDA 50 MİLYON ZİYARETÇİYİ HEDEFLİYORUZ.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2018'de 40 milyon yabancı ziyaretçi sayısına sizlerin sayesinde ulaşıldı. 2019 yılında yüzde 25 bir büyüme ile 50 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm çabamız bu yönde" dedi.

"23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - EMITT"e katılan TÜRSAB, turizm profesyonelleri, tur operatörleri ve seyahat acentalarını buluşturdu. 18 yıl aradan sonra ilk kez fuarda yer alan TÜRSAB'ın üyesi yaklaşık bin acenta ve acenta temsilcisinin katılımıyla dün akşam gala gecesi düzenledi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen seyahat acentalarının büyük buluşmasına İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de katılımıyla destek verdi. Gecede TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bölge Temsil Kurulu Başkanları da hazır bulundu.

EMITT'E KATILAN BİN SEYAHAT ACENTASI TÜRSAB YEMEĞİNDE BİRARAYA GELDİ

Geceye katılan acenta temsilcilerine TÜRSAB'daki yönetim değişikliğinin ardından 11 ayda yapılan çalışmaları anlatan faaliyet filmi izletildi. Ardından geceden bir konuşma yapan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat acentalarının yakından takip ettiği turizm sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARET AÇIĞININ YAKLAŞIK YÜZDE 45'İNİ KAPATTIK"

Sektörün çabalarıyla rekor bir yılı geride bıraktıklarını kaydeden Bağlıkaya, pazarlamadaki etkin gücüyle seyahat acentalarının turizm hareketinin lokomotifi konumunda olduğunu söyledi. Türkiye'ye gelen her turiste yönelik seyahat acentalarının çok büyük emeği ve çabaları olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "2018'de 40 milyon yabancı ziyaretçi sayısına sizlerin sayesinde ulaşıldı. 2019 yılında yüzde 25 bir büyüme ile 50 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm çabamız bu yönde" diye konuştu.

Firuz Bağlıkaya, "Turizm sektörü ekonomiye en çok katkı sağlayan çok önemli ve stratejik bir sektör. 2018 yılı sonu itibariyle sektör olarak ekonomiye 25 milyar dolara yakın katkı sağladık. 2018 sonu itibariyle turizm sektörü olarak Türkiye'nin dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 45'ini kapattık. Bu başarı öyküsü, uzun yıllardır sürdürülen yoğun çalışmanın, emeğin sonucudur. Doğru adımları atmaya devam edersek, sektör paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve kamu el birliğiyle 2023 yılında Türkiye'nin dış ticaret açığını tek başına kapatacak duruma geleceğimize olan inancımız tamdır" dedi.

YENİ YASA ÇALIŞMALARI

TÜRSAB'ın seyahat acentalarının önündeki engelleri kaldırmak için çalıştığını vurgulayan Firuz Bağlıkaya, yeni yasa çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. Bağlıkaya, "Sektörümüzün dört gözle beklediği yeni yasa ile ilgili çalışmalarda sona ulaştık. İnşallah hepimizi memnun edeceğini düşündüğümüz yeni yasamız kısa sürede çıkmış olacak. Bildiğiniz gibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Turizm Geliştirme Fonu'nun kurulması için çalışma yapılıyor. Bu fonda kamu özel sektör iş birliğiyle yeni bir tanıtım modeli oluşturulacak. Bu fonun, ortak akıl ve sinerjiyle turizmi daha üst seviyelere çıkartacağına inanıyoruz. TÜRSAB kurulacak bu fonun yasa ile tanımlanmış üyelerinden birisi olacak" dedi.



Görüntü Dökümü

-------------------

-Firuz Bağlıkaya'nın konuşması

-Programa katılan acenta temsilcileri

-Genel ve detaylar



