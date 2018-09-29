İstanbul
TOKİ Başkanı Ergün Turan’ın babası Enver Turan hayatını kaybetti.
Enver Turan bugün son yolculuguna uğurlanacak. Turan, ikindi namazına müteakip Yenibosna Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
DHA İSTANBUL - TOKİ BAŞKANI ERGÜN TURAN’IN BABASI ENVER TURAN HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul TOKİ Başkanı Ergün Turan’ın babası Enver Turan hayatını kaybetti. Enver Turan bugün son yolculuguna uğurlanacak. Turan, ikindi namazına müteakip Yenibosna Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
İstanbul
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