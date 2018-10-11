DHA İSTANBUL - TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Birçok eseri barındıran İstanbul'un incisi tarihi yarımada havadan görüntülendi
Görüntü Dökümü:
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//HAVADAN//
-Sultanahmet meydanı
-Ayasofya
-Yeni Cami
-Topkapı sarayı
Birçok eseri barındıran İstanbul'un incisi tarihi yarımada havadan görüntülendi Görüntü Dökümü: ---------- //HAVADAN// -Sultanahmet meydanı -Ayasofya -Yeni Cami -Topkapı sarayı
Birçok eseri barındıran İstanbul'un incisi tarihi yarımada havadan görüntülendi
Görüntü Dökümü:
----------
//HAVADAN//
-Sultanahmet meydanı
-Ayasofya
-Yeni Cami
-Topkapı sarayı