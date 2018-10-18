DHA İSTANBUL - TAKSİCİ İLE UBER SÜRÜCÜSÜNÜN KAVGASI KAMERADA

Anıl UÇAN/İSTANBUL()

İstanbul'da UBER sürücüsü ile taksici, turiste sahte dolar verildiği iddiası nedeniyle kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Eminönü'nde UBER sürücüsü bir taksicinin aracından indirdiği turiste para üstü olarak sahte dolar verdiğini iddia etti. UBER şoförü, turiste polise gitmesini söylediği sırada olay yerine taksi sürücüsü geldi. Bunun üzerine ikili arasında sözlü tartışma başladı İddiaları kabul etmeyen taksi şoförü, UBER sürücü arasında ki sözlü tartışma önce küfürleşmeye daha sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga dakikalarca sürdü.

Görüntü Dökümü

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-Uber Şoförünün turist ile konuşması cep telefonu görüntüsü

-Taksicilerin olay yerine gelişi cep telefonu görüntüsü

-ikilinin kavga etmesi cep telefonu görüntüsü

-Detaylar cep telefonu görüntüsü

