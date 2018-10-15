DHA İSTANBUL - SUUDİ İNCELEME HEYETİ BAŞKONSOLOSLUĞA GELDİ (2)

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN- Hasan YILDIRIM - Mehmet İlkay ÖZER - Yılmaz BEZGİN - Harun UYANIK - İSTANBUL

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme heyetindeki Suudiler başkonsolosluğa geldi.

Suudi Arabistanlı ve Türk yetkililerden oluşan heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilgili birimlerle görüşme sağladıktan sonra saat 15.15 sıralarında emniyetten ayrıldı. Heyetin oluşturduğu konvoydaki araçlar Beşiktaş'ta ayrıldı. Araçlar bir bölümü saat 17.50 'de Levent'teki başkonsolosluğa geldi. Konsolosluğa gelen kişilerin çalışma grubundaki Suudi yetkililer olduğu belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Konsolosluğa gelen heyet