Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL
İstanbul'da bulunan Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacak. Ortak incelemenin akşam üstü yapılacağı belirtildi. Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'a gelen Suudi heyet, saat 14.15 sıralarında Vatan Caddesi'ndeni İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.
DHA İSTANBUL - SUUDİ HEYET İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE (1)
Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL İstanbul'da bulunan Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması...
Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL
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