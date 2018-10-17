DHA İSTANBUL - SUUDİ BAŞKONSOLOSUN KONUTU İÇİNDEKİ İNCELEME BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ (1)

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN
Suudi Arabistan başkonsolosunun konutundaki inceleme devam ediyor. Ekiplerin içerideki incelemesi kameralara yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin incelemesi
FEED
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN Suudi Arabistan başkonsolosunun konutundaki inceleme devam ediyor. Ekiplerin içerideki incelemesi kameralara yansıdı. Görüntü Dökümü: ----------------- -Ekiplerin incelemesi FEED
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN
Suudi Arabistan başkonsolosunun konutundaki inceleme devam ediyor. Ekiplerin içerideki incelemesi kameralara yansıdı.
Görüntü Dökümü:
-----------------
-Ekiplerin incelemesi
FEED