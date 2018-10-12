Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL()
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nun rezidansına beyaz önlüklü bir kişi geldi. Konsolosluk aracından inen bu kişinin elinde bir çanta bulunduğu görüldü. Kim olduğu bilinmeyen kişi rezidansa girdi.
Görüntü dökümü
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-Konsolosluk konutundan ayrıntı
-Aracın konsolosluk önüne gelmesi
-Beyaz önlüklü kişinin görüntüsü
DHA İSTANBUL- SUUDİ BAŞKONSOLOSUN EVİNE GİZEMLİ ZİYARETÇİ
Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL() Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nun rezidansına beyaz önlüklü bir kişi geldi. Konsolosluk aracından inen bu kişinin elinde bir çanta...
Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL()
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