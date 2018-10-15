Erhan TEKTEN - İSTANBUL
2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacağı öğrenildi. İncelemenin akşam üstü yapılacağı belirtildi.
DHA İSTANBUL - SUUDİ BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA İNCELEME YAPILACAK
Erhan TEKTEN - İSTANBUL 2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacağı öğrenildi. İncelemenin akşam...
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