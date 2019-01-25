Haber-Kamera: Özgür EREN - İdris TİFTİKÇİ İSTANBUL ()
Suriye gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Suriye bayraklı 'Capt Abeda' adlı kargo gemisi Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na saat 10.00 sıralarında gidi. 80 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki gemi yaklaşık 1.5 saat süren Boğaz geçişinin ardından Marmara Denizi'nde Zeytinburnu açıklarına demirledi.
Görüntü Dökümü
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-Suriye gemisinde genel görüntü
-Gemiden detay görüntü
-Geminin orta güvertesinden detay görüntü
-Gemide bulunan Suriye bayrağından detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar
DHA İSTANBUL - SURİYE GEMİSİ BOĞAZDAN GEÇTİ
Haber-Kamera: Özgür EREN - İdris TİFTİKÇİ İSTANBUL () Suriye gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Suriye bayraklı 'Capt Abeda' adlı kargo gemisi Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na saat 10.00 sıralarında gidi. 80 metre uzunluğunda...
Haber-Kamera: Özgür EREN - İdris TİFTİKÇİ İSTANBUL ()