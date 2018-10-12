DHA İSTANBUL - SU BASKININA UYKUDA YAKALANDILAR

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN / İstanbul Arnavutköy'de kuvvetli yağış sonrası bazı ev ve işyerlerini su bastı. İmrahor Mahallesi Cendere Sokak'ta bulunan gecekondu da su altında kaldı. Bayram Alçım ve Satı Alçım çifti 3 çocuğuyla...