DHA İSTANBUL - SON 1 AYDA SİGARA VE İÇKİ KAÇAKÇILIĞINDAN 73 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım- 14 Aralık tarihleri arasında sigara ve tütün mamulleri ile içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 73 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri aynı tarihler arasında yaptığı operasyonlarda 42 bin 6 paket kaçak sigara, 38 bin 697 kaçak puro, 4 milyon 963 bin 500 makaron, 9 kilo 829 gram tütün, 4 bin 865 şişe kaçak ve sahte içki ile 10.165 litre metil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 73 şüpheliden, 11'i sevk edildikleri adliyelerde tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 57 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası Arşiv görüntüleri)

-Polis ekiplerinin yaptığı baskınlardan görüntü

-Ekiplerin iş yerlerinde arama yapması

-Ele geçirilen tütün görüntüleri

-Genel ve detaylar



