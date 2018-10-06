DHA İSTANBUL - SİLİVRİ'DE PATLAMA SONRASI YANGIN (3)

Haber-Kamera: Savaş ATAK - İSTANBUL

Silivri'de Kuzey Marmara Otoyolu projesi güzergahındaki yol çalışması sırasında patlama meydana geldi.

Patlama sonrası alevler yükseldi. Yangına İstanbul İtfaiyesi Avcılar, Mimarsinan, Çatalca, Silivri grupları 12 araç 45 personel ile güvenli noktada bekletiliyor. Çevreye yayılmaması için müdahale ediyor. Patlamanın İGDAŞ boru hattında olmadığı tespit edildi. Patlamanın nedeni ve hat bilgileri araştırılıyor. İlk bilgilere göre olayda ölen ve yaralanan yok.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

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