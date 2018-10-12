DHA İSTANBUL - SİLİVRİ'DE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Haber-Kamera: Savaş ATAK -İstanbul İstanbul'un batısında gece saatlerinde etkili olan yağış Silivri ve Çatalca'da su baskınlarına neden oldu. Yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı....