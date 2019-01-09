DHA İSTANBUL - SİLİVRİ'DE FIRTINA BALIKÇI TEKNELERİNE ZARAR VERDİ

Haber-Kamera: İstanbul

Silivri'de fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü.

Marmara denizinde fırtına etkili oluyor. Denizde oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler su alırken bazıları ise battı.

Görüntü Dökümü:

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-Dev dalgalar

-Batan tekneler

-Zarar gören tekneler