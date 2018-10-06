DHA İSTANBUL - SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ PATLAMASI (1)

İstanbul
Silivri Akören köyünde doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden fotoğraf
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İstanbul Silivri Akören köyünde doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Görüntü Dökümü: ---------------- -Olay yerinden fotoğraf FEED
İstanbul
Silivri Akören köyünde doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
----------------
-Olay yerinden fotoğraf
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