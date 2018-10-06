DHA İSTANBUL - SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ PATLAMASI (1)

  İstanbul Silivri  Akören köyünde doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Görüntü Dökümü: ---------------- -Olay yerinden fotoğraf FEED

DHA İSTANBUL - SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ PATLAMASI (1)

 

İstanbul
Silivri  Akören köyünde doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden fotoğraf

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