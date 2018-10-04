DHA İSTANBUL - SEFAKÖY'DE BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN (1)

Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL
Sefaköy'e bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü;
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-Yangından görüntüler
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Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL Sefaköy'e bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Görüntü Dökümü; ----------------- -Yangından görüntüler FEED
Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL
Sefaköy'e bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü;
-----------------
-Yangından görüntüler
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