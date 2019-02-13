DHA İSTANBUL - RÜŞVET SORUŞTURMASINDA 20 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "rüşvet" soruşturmasında aralarında tapu müdürlüğü görevlilerinin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

"Rüşvet almak ve rüşvet vermek" suçlarında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'de operasyonlar yapılıyor. Aralarında Maltepe Tapu Müdürlüğü'nden görevlilerin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.