DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - SUUDİ BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA 2 EKİM'DE NELER YAŞANDI ?

Haber: Cansel KİRAZ - İSTANBUL

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın girdiği 2 Ekim'de hareketlilik yaşandığı öne sürüldü.

İddialara göre, 2 Ekim Salı günü binada çalışan 28 Türk'e, diplomat toplantısı olduğu gerekçesiyle izin verildi. 4 Ekim'de ise başkonsolosluk çalışanlarının üzerine ses ve görüntü kaydeden kameralar takıldı. Öte yandan, başkonsolosluk binası içerisinde yer alan birkaç kapının kilidinin de geçtiğimiz hafta değiştirildiği öne sürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Konsolosluktan görüntüler

