DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - RUS ASKERİ KARGO GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTABUL ()

Rus askeri kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Askeri geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti. Askeri kargo gemisinin Suriye'ye gideceği öğrenildi.

Rus Donanması Karadeniz filosuna ait olan 'Dvinica-50' adlı askeri kargo gemisi saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Askeri kargo gemisinin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Geminin ön ve arka kısmında silahlı Rus askerlerinin nöbet tuttuğu görüldü. Geminin güverte kısmındaki konteynerler dikkat çekti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan askeri gemi, Marmara Denizine açıldı. Geminin Suriye'ye gideceği öğrenildi.

ASKERİ GEMİNİN GEÇMİŞİ

1985 yılında Camialtı Tersanesinde 'Kemah' adı ile üretilen gemi daha sonra 'Alican Deval' adını aldı. Gemi Türk şirketi tarafından 2015 yılında Rus Donanmasına satıldı. Askeri kargo gemisi Suriye'ye askeri malzeme taşımacılığında kullanılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Askeri kargo gemisinden genel görüntü

-Askeri kargo gemisinden yakın detaylar

-Geminin ön kısmında nöbet tutan askerlerden detay görüntü

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

-Geminin güvertesindeki konteynerlerden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

