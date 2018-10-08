DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - KAŞIKÇI'NIN KAYBOLDUĞU GÜN ARABİSTAN'DAN GELEN 2 SIR UÇAK

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Atatürk Havalimanı'na Suudi Arabistan'dan gelen 2 uçağın kısa süre sonra tekrar bu ülkeye havalandığı ortaya çıktı.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasına girdiği 2 Ekim'den sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için emniyet ekipleri araştırmalarını sürdürüyor.

2 Ekim'de Suudi Arabistan’dan HZ-SK1 ve HZ-SK2 kuyruk tescilli iki uçağın birer saat arayla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptığı ortaya çıktı. İlk uçağın Atatürk Havalimanı’nda bir saat kaldıktan sonra Suudi Arabistan’a havalandığı ikinci uçağın ise ilk uçağın inişinden bir saat sonra havalimanına indiği belirlendi. HZ- SK2 kuyruk tescilli uçağın da akşam saatlerinde İstanbul’dan ayrıldığı öğrenildi.