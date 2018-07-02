DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - HIZ YAPTI, SAVRULDU, DERS ALMADI; DEVRİLMEKTEN KURTULAMADI

İSTANBUL - (ÖZEL) - HIZ YAPTI, SAVRULDU, DERS ALMADI... DEVRİLMEKTEN KURTULAMADI

- Gebze'de aşırı hızla ilerleyen meyve yüklü kamyonun devrilme anı kameraya yansıdı.

- Facianın eşiğinden dönüldüğü kazanın öncesinde de kameraya yansıyan görüntülerde aşırı hızla ilerleyen kamyonun bir kaç kez devrilmekten son anda kurtulduğu görülüyor.

Haber: İstanbul

Gebze'de meyve yüklü kamyonun devrilme anı kameraya yansıdı.

Kaza geçtiğimiz hafta Gebze'de meydana geldi. Otomobilleriyle İstanbul'a gelen iki arkadaş bir kamyonun hızlı gittiğini fark edip kameraya aldı. Otomobilin hızının 115 kilometreye çıktığı anlarda bile kamyona yetişemeyen iki arkadaş görüntü çekmeyi sürdürdü. Hızla viraja giren kamyon devrilmekten son anda kurtuldu. Ancak ders almayan kamyon sürücüsü hız yapmayı sürdürdü. İkinci kez virajı hızla dönen kamyon bu kez devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü çeken 2 arkadaş şaşkınlığını gizleyemezken kamyondaki meyveler yola saçıldı.

Görüntü Dökümü:

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-CEP TELEFONU

-Kamyonun hızla gitmesi

-Vİrajı dönmesi

-Devrilmesi

-Yola saçılan malzemeler

-Detaylar