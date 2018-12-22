DHA İSTANBUL - (ÖZEL) ERDAL TOSUN'UN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN 3 YIL 4 AYLIK CEZASI ONANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

İstinaf Mahkemesi, oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne neden olan sürücü Nihat Şaki'nin, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek " suçundan aldığı 3 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

Sarıyer'de aracıyla oyuncu Erdal Tosun'un aracının üstüne uçarak ölümüne neden olan sürücü Nihat Şaki'nin, “Taksirle ölüme neden olmak" suçundan aldığı 3 yıl 4 aylık hapis cezası taraflar tarafından İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.

Dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, tarafların İstinaf taleplerini dosya üzerinden karara bağladı.

NİHAT ŞAKİ'NİN CEZASI ONANDI

19. Ceza Dairesi, İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek, tarafların İstinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi. Nihat Şaki'nin aldığı ceza 5 yılın altında olduğu için 19. Ceza Dairesi'nin onaması ile yerel mahkemenin kararı kesinleşti.

DAVA SÜRECİ

Sarıyer'de 29 Kasım 2016'da Nihat Şaki tarafından kullanılan araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp Erdal Tosun'un kullandığı aracın üstüne düşerek Tosun'un ölümüne neden olmuştu. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Nihat Şaki tedavisinin ardından tutuklanmış, Şaki hakkında İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, “Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Nihat Şaki, 14 Şubat 2017 tarihinde yapılan duruşmada serbest bırakılmıştı.

Nihat Şaki, 13 Şubat 2018 tarihinde yapılan duruşmada, “Taksirle ölüme neden olmakö suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Taraflar bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı.

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