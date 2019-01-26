DHA İSTANBUL- (ÖZEL) DOLMABAHÇE SARAYI'NIN DUVARINDAN DÖKÜLEN TAŞLAR TEHLİKE SAÇIYOR

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM /İSTANBUL,() - DOLMABAHÇE Sarayı'nın duvarının üst kısmını çevreleyen taşlar dökülmeye başladı. Düşen beton ve taşlar Dolmabahçe Sarayı duvarının hemen bitişiğindeki kaldırımda yürüyenler için ise tehlike oluşturuyor.

İstanbul'un en görkemli yapılarından biri olan Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'ndeki Dolmabahçe Sarayı'nın duvarlarında dökülme meydana geldi. 163 yıllık Dolmabahçe Sarayı'nın duvarının üst kısmını çevreleyen bölümlerden bazıları düştü. Düşen beton ve taşlar Dolmabahçe Sarayı duvarının hemen bitişiğindeki kaldırımda yürüyenler için tehlike oluşturmaya başladı.Düşen taşların kaldırımda yürüyen insanlar için tehlike oluşturduğunu belirten Şahin Karakaya, "Burası insanlar için riskli, yürüyen çok fazla insan var. Ben önlem alınması taraftarıyım" dedi. Yetkililer tarafından gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen Mimar Hatice Köseler, "Bu yolu sık sık kullanıyorum. Dökülen yerler var. Onlar ciddi anlamda insanlar için sıkıntı çıkarabilir" diye konuştu

Görüntü Dökümü:

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-Dolmabahçe Sarayı duvarının hasar gören kısmı

-Kaldırımda yürüyen vatandaşlar

-Duvardan düşen taşların bir kısmı

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar