DHA İSTANBUL  - ORMANDA KAYBOLAN KİŞİ 4 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU BULUNDU

  Haber-Kamera : Taylan ERGÜN - İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda kaybolan Ömer Başlantı, AFAD ve Arnavutköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulundu. Ömer Başlantı, Arnavutköy...

DHA İSTANBUL  - ORMANDA KAYBOLAN KİŞİ 4 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU BULUNDU

 

Haber-Kamera : Taylan ERGÜN - İstanbul

Arnavutköy'de ormanlık alanda kaybolan Ömer Başlantı, AFAD ve Arnavutköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulundu.

Ömer Başlantı, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan ormanlık alanda kayboldu. Telefonunun şarjı bitmek üzereyken 155'i arayarak kaybolduğunu söyleyen genci aramak için polis  ve AFAD Arama Kurtarma Ekipleri seferber oldu. Ormanlık alanda yaklaşık 4 saat süren arama kurtarma çalışmalarına eğitimli arama kurtarma köpekleri de katıldı.

Telefonunun şarjı bittiği için konum bilgisine ulaşılamayan genç, seslerini duyuran ekipler tarafından bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından Ömer Başlantı ifadesi alınmak üzere Yavuz Selim Polis Karakolu'na götürüldü.

 

Görüntü Dökümü:

----------

-Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler

YORUM EKLE
Gönder