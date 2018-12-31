DHA İSTANBUL-  ÖLDÜRÜLEN KÜÇÜKKÖY TARAFTARI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)

Haber-Kamera: Murat SOLAK - İSTANBUL
Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı.
Görüntü Dökümü:
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-Cenazeden görüntüler
Haber-Kamera: Murat SOLAK - İSTANBUL Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı. Görüntü Dökümü: ------------ -Cenazeden görüntüler
Haber-Kamera: Murat SOLAK - İSTANBUL
Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı.
Görüntü Dökümü:
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-Cenazeden görüntüler