DHA İSTANBUL - MÜJDAT GEZEN ADLİYEYE GÖTÜRÜLÜYOR

Haber: Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İstanbul Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi....

DHA İSTANBUL - MÜJDAT GEZEN ADLİYEYE GÖTÜRÜLÜYOR

Haber: Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İstanbul
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Müjdat Gezen, ifadesi alınmak üzere  Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.
 

YORUM EKLE
Gönder