Haber: Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İstanbul
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Müjdat Gezen, ifadesi alınmak üzere Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.
DHA İSTANBUL - MÜJDAT GEZEN ADLİYEYE GÖTÜRÜLÜYOR
Haber: Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İstanbul Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi....
Haber: Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İstanbul
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