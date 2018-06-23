DHA İSTANBUL -MUHARREM İNCE'NİN İSTANBUL MİTİNGİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber - Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul mitingini Maltepe Miting Alanı'nda yaptı. Miting havadan da görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Alanın havadan görüntüleri
Haber - Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul mitingini Maltepe Miting Alanı'nda yaptı. Miting havadan da görüntülendi. Görüntü Dökümü: ----------------- -Alanın havadan görüntüleri
Haber - Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul mitingini Maltepe Miting Alanı'nda yaptı. Miting havadan da görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
-----------------
-Alanın havadan görüntüleri