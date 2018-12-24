DHA İSTANBUL - METİN AKPINAR VE MÜJDAT GEZEN'E ADLİ KONTROL TALEBİ (1)

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL Savcı, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in ifadelerinin ardından serbest bıraktı. Ancak savcı, Akpınar ve Gezen'in "adli kontrol" hükümleri uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.