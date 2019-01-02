DHA İSTANBUL -  METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜ COŞKUN'DAN KAR AÇIKLAMASI

Haber: Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Türkiye'nin Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğini söyledi.

Coşkun 3 büyük ilde beklenen hava durumunu şöyle açıkladı:

İSTANBUL

İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların;

Perşembe günü akşam saatlerinden sonra Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinden başlayarak tipi şeklinde karla karışık yağmur ve kar,

Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Aralıklarla görülecek kar yağışlarının; hafta başına kadar iç ve yüksek kesimlerde 5-15 cm, kıyı kesimlerde ise daha az olmak üzere örtü yapması tahmin ediliyor. Rüzgârın; Perşembe günü akşam saatlerinden Cuma günü öğle saatlerine kadar kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA

Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü akşam ve Cuma sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Cumartesi ve Pazar günleri ise aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

Rüzgârın; Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İZMİR

İzmir'de bugün yağış beklenmiyor. Perşembe günü yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Cuma ve Cumartesi günlerinin ise aralıklarla yağmurlu ancak iç kesimlerinin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın; Perşembe günü öğle saatleriyle Cuma sabah saatleri arasında güney yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

