DHA İSTANBUL - LODOS, GECE SAATLERİNDE DE ETKİSİ GÖSTERİYOR

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

Lodos, Kadıköy Moda Sahili'nde dev dalgalara sebep oldu. Dalgalar, sahil şeridindeki çay bahçelerine kadar ulaşırken, aynı bölgedeki ağaçların da etkili olan rüzgar nedeniyle sallandığı görüldü.

Lodos nedeniyle oluşan şiddetli rüzgarın bir süre daha etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadıköy İskelesinden detay

-Dalgaların kıyıya vurması

-Bankta oturan vatandaşların dalgaları izlemesi

-Ağaçlardan detaylar

-Moda Sahilindeki dev dalgalardan detaylar

-Sahil kısmındaki çay bahçelerine dalga vurması

-Türk bayraklarından detay

-Genel ve detaylar

