DHA İSTANBUL - KURTKÖY'DE  TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI (1)

Haber: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL
TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile minibüs çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu belirtilirken yol trafiğe kapandı
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Haber: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile minibüs çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu belirtilirken yol trafiğe kapandı Görüntü Dökümü: --------- -Kazayla ilgili görüntü
Haber: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL
TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile minibüs çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu belirtilirken yol trafiğe kapandı
Görüntü Dökümü:
---------
-Kazayla ilgili görüntü