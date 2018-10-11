DHA İSTANBUL - KURTKÖY'DE TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI (1)

Haber: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile minibüs çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu belirtilirken yol trafiğe kapandı Görüntü Dökümü: --------- -Kazayla ilgili görüntü