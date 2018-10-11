DHA İSTANBUL - KURTKÖY'DE  TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI (1)

Haber: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile minibüs çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu belirtilirken yol trafiğe kapandı Görüntü Dökümü: --------- -Kazayla ilgili görüntü

DHA İSTANBUL - KURTKÖY'DE  TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI (1)

Haber: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL
TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile minibüs çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu belirtilirken yol trafiğe kapandı

Görüntü Dökümü:
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-Kazayla ilgili görüntü

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