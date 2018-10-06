DHA İSTANBUL - KÖPRÜ ALTINA SIKIŞAN TIR TRAFİĞE NEDEN OLDU 

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,()

Bağcılar'da trafo yüklü TIR, 100 Yıl köprüsü altına sıkıştı.

Kaza saat 10.30 sıralarında O-3 bağlantı yolu Bağcılar 100 Yıl Köprüsü Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur'dan Fatih'e iki adet beton trafo kabini taşıyan Zafer Elmas kontrolündeki TIR köprü altına çarparak sıkıştı. Çarpanın etkisiyle trafo kabininin çatı kısmını oluşturan beton blok yerinde sökülerek yola devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapanırken, Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kimsenin yara almadığı kazada ihbar üzerine olay yerine polis ekibi ve vinç sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trafikten görüntü

Tırdan görüntü

Trafo kabinlerinden görüntü

Sürücü ile röportaj

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