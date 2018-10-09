DHA İSTANBUL - KAŞIKÇI SORUŞTURMASI: BAŞSAVCI VEKİLİ VE CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi.