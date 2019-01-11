DHA İSTANBUL -  KAĞITHANE'DE BİR BİNANIN İSTİNAT DUVARINDA ÇÖKME (1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul
Kağıthane'de bir binanın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle bina ve çevresinde önlem alındı.
Görüntü Dökümü;:
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-Çöken duvar ve önlemler
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul Kağıthane'de bir binanın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle bina ve çevresinde önlem alındı. Görüntü Dökümü;: ----------- -Çöken duvar ve önlemler
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul
Kağıthane'de bir binanın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle bina ve çevresinde önlem alındı.
Görüntü Dökümü;:
-----------
-Çöken duvar ve önlemler