DHA İSTANBUL - KAĞITHANE'DE BİR BİNANIN İSTİNAT DUVARINDA ÇÖKME (1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul Kağıthane'de bir binanın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle bina ve çevresinde önlem alındı. Görüntü Dökümü;: ----------- -Çöken duvar ve önlemler