DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL (1)

İSTANBUL - Marmara'da yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu Görüntü Dökümü: ----------- -Sisten görüntü