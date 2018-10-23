DHA İSTANBUL - İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE KAVGA (1)

Haber-Kamera: Özden ATİK - İSTANBUL Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda davalı iki taraf arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.   Görüntü Dökümü: ---------- -Olay yerinden görüntüler

DHA İSTANBUL - İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE KAVGA (1)

Haber-Kamera: Özden ATİK - İSTANBUL
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda davalı iki taraf arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.  

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

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